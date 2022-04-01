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氣候不佳澎湖船班停航 澎縣府及立委協調增加航班輸運

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

今天因受大陸冷氣團南下，風力強勁，海象不佳，高雄往澎湖及嘉義往澎湖的船班都宣布停航，準備連假期間返鄉掃墓及旅遊的民眾恐無法如願，澎湖縣政府與立委楊曜昨天積極協調航空公司加班疏運，解決清明連假交通問題。

澎湖受氣候影響，今天部分航班原都宣布停航，澎湖縣政府與立委楊曜昨起積極協調航班加班疏運，讓旅外鄉親能順利返鄉掃墓，外地遊客能到澎湖旅遊。

據馬公航空站清明節連續假期運量規畫，台北往澎湖共25班，提供3656座位數 ；高雄往澎湖18班，提供1712座位數 ；台中往澎湖共12班，提供840座位數 ；台南往澎湖共4班，提供280座位數 ；嘉義往澎湖共1班，提供70座位數 ，合計60班，總座位數為6558座位數，離場亦同。

其中立榮航空今天下午1點20分高雄澎湖、下午2點50分澎湖飛高雄航班放大機型飛行。華信航空下午4點45分增加一般高雄飛澎湖班次，下午6點15分增澎湖飛高雄次，2日下午4點20分增一班高雄飛澎湖次，下午5點40分增一班澎湖飛高雄班次；4、5、6日晚間7點40分增飛高雄到澎湖班次，晚上9點增飛澎湖到高雄班次。

另嘉義布袋澎湖海上藍色公路清明連假，原本第一天須加開5艘船班疏運，但因氣象預報4月1至3日海象惡劣，風力7至8級，浪高3公尺以上，船公司評估後決定取消航班，直到4日才有兩班出航，受影響遊客逾7000人，清明連假澎湖遊泡湯，遊客叫苦連天。

澎湖 連假

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