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亞灣魅力看大港橋 首艘遊戲聯名遊港輪同步亮相

中央社 / 高雄1日電

高雄市輪船公司4月起推出「金棧遊港亞灣線2.0版」，帶遊客從海上第一視角看大港橋旋轉；連假期間搭乘金棧遊港亞灣線，就有機會搭上這艘遊戲快閃限定遊港輪。

高雄市輪船公司今天新聞稿表示，連續假期(2、3、4日)每天下午4時到6時在棧貳庫海側廣場可現場報名，夜間遨遊高雄港。遊戲廠商所選定遊港輪高雄輪已變裝完成，成為海上最大遊戲活動看板，連假期間搭乘金棧遊港亞灣線，有機會搭上這艘遊戲快閃限定遊港輪，詳細航班資訊可洽輪船公司官網查詢。

輪船公司表示，高雄港灣已名列搜尋引擎排行，成為高雄必遊景點，自2021年跨年煙火、國慶煙火、港灣燈光秀一路到2022年台灣燈會在高雄，亞洲新灣區、高雄港、愛河灣已是國旅熱門景點，也是高雄人一日輕旅行首選。

另外，高雄港大港橋位於鹽埕區大義路底，是亞洲最長跨港旋轉橋，可在3分鐘內完成水平運轉，為串聯亞洲新灣區重要拼圖，不僅兼顧第三船渠既有船舶及遊艇通行，同時可讓遊客享受親水遊憩海上風情，自2020年7月啟用後吸引遊客造訪，已成為高雄熱門打卡亮點。

4月1日起「金棧遊港」每周日定期遊港-亞灣航班，開航時間將調整為下午2時40分自棧貳庫啟航，讓前來朝聖遊客創造專屬自己的獨家回憶。

高雄港 快閃 連假

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