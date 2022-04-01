屏綠營縣長拚初選 莊瑞雄拋大潮州人工湖優化

民進黨屏東縣長初選倒數，對於屏東人長年關心的水資源政策，莊瑞雄今天拋出「大潮州人工湖優化」計畫，能提升河川水源使用率、減少地下水抽取，避免更嚴重的地層下陷。

投入屏東縣長黨內初選的莊瑞雄持續在臉書拋出政見論述。他指出，屏東平原是台灣少有的地下水庫之一，是遇到乾旱時期的救命水；大潮州人工補注湖是以人工方式來復育屏東平原一部份的地下水，特別是東港溪流域夠增加湧泉量，在水資源升級政見中，之所以特別著重「大潮州人工湖優化」原因。

莊瑞雄也肯定屏東縣長潘孟安一直提及成立「水銀行」構想。所以他近年也持續向水利署、民間團體及學者專家研究瞭解，答案是「沒有建立完整的地下水收支帳，就沒有辦法建立安全出水量」。莊瑞雄說，有了安全出水量，才能建立水銀行，並進一步爭取大潮州人工湖第2期工程計畫。

對於水資源問題，莊瑞雄形容，如同父母親每年在銀行存款供孩子提領，但提領多少都要告知父母，不然孩子只管提領，卻沒有注意庫存，導致家庭財務破產。水資源的稀缺也是同樣概念，大潮州人工湖透過平地森林補注地下水，民生及產業鑿井收取地下水、取伏流水。

莊瑞雄說，但若是水井沒有加裝水錶，即無法統計地下水支出量，因此，我們只有地下水收入帳，沒有支出帳，就無法知道到底有多少地下水可以安全抽用，一旦破產就將導致沿海地層下陷。

要解決這樣的問題，莊瑞雄說，首要改善河川水質，畜牧廢水雖髒，但不像工業廢水含毒，即使東港溪水已改善並達到環保署合格標準，仍要持續努力，把珍貴的地下水及伏流水當備用水源。

再者，水利署正在推動「水井納管」政策，莊瑞雄說，屏東縣府已開始把產業用水井加裝水錶，以便未來統計支出量。在民生水井部分，他將加強各鄉鎮自來水普及化，若河川水質改善，就改用河川水；若有不足的再取用地下水，如此也能再減緩地層下陷，對於沿海鄉鎮也較公平。

若後續能計算出安全出水量，連同潔淨河川水，就等於坐擁足夠發展水資源，既能滿足屏東自己使用，也能做為與高雄進一步合作籌碼。