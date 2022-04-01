快訊

彰化監獄有確診者足跡 暫停接見送飲食10天

郭台銘回應第4劑疫苗採購 自曝最近檢查出這個病

連假往返雙東掌握4大措施 墾丁大街視流量管控

中央社 / 屏東縣1日電

明天就是清明連假，往返墾丁、台東必經的屏東枋寮鄉五岔路口，警方祭出4大措施，紓解車流；今天登場的「台灣祭」音樂活動，將湧入人潮，警方視人車流量，進行墾丁大街管控。

屏東縣政府去年以「台灣祭」音樂活動呈現，吸引40萬人次樂迷入場，今年則在今天起至3日舉辦，邀請玖壹壹、滅火器等知名樂團，屏東縣民宿協會理事長林淑敏告訴中央社記者，墾丁地區在台灣祭舉辦期間，訂房率逾9成。屆時將湧入大量車流、人潮。

因應大量車流及有效紓解，屏東枋寮警方祭出調撥車道；車輛分流；分隔島缺口封閉，禁止車輛穿越及迴轉；汽機車分道「實體分隔交通錐」等4大管制措施，讓駕駛人能通行順暢。

枋寮警分局交通組長謝漢忠向中央社記者表示，將依屏東交通隊行控中心車流數據，觀測88東西向快速道路及國道3號南州交流道車流量，若每小時平均車流量達2500輛，就會進行調撥車道。

「台灣祭」舉辦地點為鄰近墾丁大街的大灣遊憩區，恆春警方將在4月1至5日，每天下午4時至凌晨12時，將視車流量與人潮，執行車輛分流與人車分流。

屏東縣政府 墾丁 車道

延伸閱讀

屏東縣民公園「獎」不停 再獲日本國際觀光影像獎

全國排魯運動會屏東三地門鄉553人參賽 歷年最多

屏東縣民公園紀錄影片獲日本國際觀光影像節獎項

六龜粉紅花旗木盛開 寶來野人音樂祭連假一起HIGH唱

相關新聞

高雄小港區今早1910戶停電 是松鼠惹禍

高雄市小港區今早7點52分無預警停電，台電表示，主要是南工一次變電所因線路故障導致饋線跳脫，造成高雄市小港區北林、東林、朝興路一帶共1910戶停電，已派員搶修，至8點的43分完全修復。台電查出，是松鼠碰觸太陽光電戶分界桿的高壓線所致。

音樂劇鐘樓怪人亞洲首度戶外演出 屏東縣民票今開賣

史上最賣座音樂劇《鐘樓怪人》今年再度來台，屏東加演場首度在戶外演出，4月22、23日晚上7點半在屏東田徑場連演兩場，入場...

迎台積 高煉廠第3區解除土汙列管

為迎接台積電設廠，高市府加速中油高煉廠汙染場址整治，工務局昨宣布第3區解除土壤汙染列管場址，將交付經發局啟動園區開發作業...

高雄人口流失 議員促擬對策

高雄市人口約273萬，較2018年減少3萬多人，市議員憂心高雄與北市一樣面臨議員席次與副市長人數保衛戰，高雄市議員恐從6...

公務員調動難 研擬修法

高雄黃姓女子在花蓮某鄉公所服務5年多，多年來投6、7次履歷，遲遲無法如願調回高雄，連面試機會都難求。黃女1年多前遭逢喪父...

屏東縣民公園「獎」不停 再獲日本國際觀光影像獎

屏東縣政府110年推出縣民公園影像紀錄「Time will tell」，在今年日本國際觀光影像節（JWTFF，Japan...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。