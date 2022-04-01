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高雄河濱國小愛河公益路跑 宣揚反戰支持烏克蘭

中央社 / 高雄1日電

高雄河濱國小今天舉行「為和平而跑-愛河公益路跑」，以反戰爭要和平理念為主題，路跑同時帶學童了解國際時事、為烏克蘭加油。孩子們的關心也讓烏克蘭籍老師Ksenia非常感動。

位於高雄市中心鄰近愛河的河濱國小，全校親師生於今天在愛河畔進行「為和平而跑-愛河公益路跑」，在河濱國小校長丁崇寶、家長會長葉韓榮等人共同鳴槍後，身上貼著烏克蘭國旗的學生依年級出發，挑戰長度不等、最長3公里的路跑，鍛鍊健康體魄，也宣傳反戰與和平理念、關懷烏克蘭。

丁崇寶致詞表示，河濱國小的愛河路跑活動已經有十多年的歷史傳承。今年2月份下旬開始，烏克蘭飽受戰火，學校也開始在課堂帶學生了解國際時事，因此今年度的愛河公益路跑邀請烏克蘭籍老師參加，更帶孩童一起宣揚「反戰爭、要和平」理念，為地球另一端的烏克蘭加油打氣，善盡社會及教育責任，發揮一己薄力，讓延續十多年的愛河路跑活動因為有愛與和平而更有意義。

烏克蘭籍外師卡珊妮亞（Ksenia）說，在自己國家的人這麼艱困的時候，非常感謝河濱國小全校所有師生、還有所有台灣人對烏克蘭的關懷、支持跟鼓勵。有些小朋友還會在下課時特別來安慰她、問她還好嗎，讓她覺得非常感動，也非常榮幸能教到這麼貼心的小朋友。自己也會將這份來自遠方的集氣傳回烏克蘭，讓在家鄉的同胞知道來自世界另一端的支持與加油。

河濱國小「自治小市長」學生林彥廷也說，關懷國際時事是每個人應有的學習，對飽受戰火的烏克蘭發出支持，更是善盡世界公民的素養。就讀四年級的學生王孟涵也說，原來跑步除了可以強健身體外，更可以傳達愛與和平的心意，他也要在網路社群上發表支持的心情。

河濱國小指出，「為和平而跑-愛河公益路跑」的規劃，可培養學生受用一生帶得走的運動習慣，和關心國際時勢、力行和平的好品格的能力素養，與教育部12年國教「帶得走的能力」的教學目標不謀而合。也給予孩子們學習典範，讓孩子們在未來有能力付出時，也能夠學習愛心去照顧、關心服務身邊周遭與世界每個角落的人，讓社會有更多的溫暖與祥和氣息，養成良好之感恩與品德教育。

烏克蘭 愛河 路跑

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