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不斷更新／北市晚間再增3頁確診足跡 跨「5行政區」市場、全聯入列

縣府表揚績優社工、勞工 肯定造就幸福金門推手

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
慶祝社會工作日，縣府今天在金湖飯店舉辦「績優社工及社政人員暨公部門模範勞工」表揚活動，會中頒獎表揚9位績優社會工作人員。記者蔡家蓁／攝影
慶祝社會工作日，縣府今天在金湖飯店舉辦「績優社工及社政人員暨公部門模範勞工」表揚活動，會中頒獎表揚9位績優社會工作人員。記者蔡家蓁／攝影

慶祝社會工作日，縣府今天在金湖飯店舉辦「績優社工及社政人員暨公部門模範勞工」表揚活動，會中頒獎表揚9位績優社會工作人員、8位績優社會行政人員及39位模範勞工楷模，副縣長李增財代表縣府向獲獎者表達恭賀之意，同時也感謝社工、社政及公部門的勞工，協助縣府施政推動的辛勞。

這項「績優社工及社政人員暨公部門模範勞工」表揚活動，除了接受表揚者到場授獎外，副縣長李增財、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、立委陳玉珍辦公室主任林孫全等人，也到場祝賀。

李增財說，隨著社會進步與社會型態多樣化，民眾的需求越高，社工（政）人員的壓力也越大，加上社會安全網是政府重點工作項目，這都需要靠著社工人員的協助才得以推動，社工與社政人員在政府扮演重要的角色，也是造就幸福金門最重要的推手，若缺了大家則有許多社福政策將無法順利推動。

李增財代表縣長楊鎮浯向獲獎者致意並感謝全體社工人員，他表示，社工社政人員的工作繁重，尤其在疫情時代，為了防疫又加諸許多工作給社工。

而每年的5月1日，由總工會及轄下各職業工會所發起的模範勞工表揚，但公部門的勞工卻長期被忽略，李增財指出，縣長楊鎮浯認為縣府各機關的約聘僱人員、技工友、駕駛等，協助撐起偌大的行政部門，因此縣府特別加以表揚，感謝公部門勞工在基層工作的努力與辛勞。

今年度共有9人榮獲績優社工人員，另8人則獲得績優社政人員殊榮；此外，公部門模範勞工共有縣府轄下各機關、各鄉鎮公所共39位獲得表揚。

KDC舞蹈團也應邀到場演出，小朋友的精彩表演，贏得滿堂彩。記者蔡家蓁／攝影
KDC舞蹈團也應邀到場演出，小朋友的精彩表演，贏得滿堂彩。記者蔡家蓁／攝影
副縣長李增財代表縣府向獲獎者表達恭賀之意，同時也感謝社工、社政及公部門的勞工，協助縣府施政推動的辛勞。記者蔡家蓁／攝影
副縣長李增財代表縣府向獲獎者表達恭賀之意，同時也感謝社工、社政及公部門的勞工，協助縣府施政推動的辛勞。記者蔡家蓁／攝影

社工 楊鎮浯

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