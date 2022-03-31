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追犯人新利器 高雄在地老闆贈特斯拉當警車

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市財團法人天真基金會董事長陳松田（右）與精湛光學科技股份有限公司董事長吳俊男（左），致贈2輛總價300多萬元的特斯拉電動車供高雄市湖內警分局當警車使用。記者陳玫伶／攝影
高雄市財團法人天真基金會董事長陳松田（右）與精湛光學科技股份有限公司董事長吳俊男（左），致贈2輛總價300多萬元的特斯拉電動車供高雄市湖內警分局當警車使用。記者陳玫伶／攝影

高雄市財團法人天真基金會董事長陳松田與精湛光學科技股份有限公司董事長吳俊男，致贈2輛總價300多萬元的特斯拉電動車供高雄市湖內警分局作為警車使用，另吳俊男也捐贈1000顆偵煙式住宅警報器給高雄市消防局第五大隊。吳俊男表示，特斯拉起步反應速度較一般國產車快，也有節能、節省維修費等優勢，對員警逮捕犯人來說是很好利器，期望拋磚引玉推廣將警車全面更換為電動車。

儀式先由陳松田、吳俊男代表贈車、再由高雄市警局長黃明昭、湖內警分局長蔡鴻謀回贈警車模型、警察公仔及感謝狀。黃明昭表示，市府為加速汰換老舊警用車輛，109年起至111年中央及地方共編列4.15億元供高雄市警局汰換，目前湖內分局警用汽車逾齡率還有15.78%，因每年預算有限，首度有特斯拉加入警車偵防行列，對維護社會治安及激勵警察工作士氣更具正面意義。

吳俊男表示，他5年前接觸特斯拉，發現一公里電費約只要5角，5年下來里程約7萬公里，幾乎沒什麼花費，與傳統汽車差很多，多年前就認識黃明昭，今年正值他創業精湛公司第30周年，年初許下做30件善事的願望，與黃明昭聯繫後，決定與陳松田一起捐贈共2輛特斯拉及充電系統。

吳俊男指出，警察同仁公用警車每天24小時3班駕駛，使用率非常高，而電動車發動起步速度快、節能等特性最適合作為警車使用，期望小小善意可引起更多企業共鳴、政府機關重視，日前也安排湖內分局6名員警搶先學習特斯拉的操作，了解現今電動車的進步，而捐贈消防局的住警器則可用一顆280元的設備達到救人效果。

羅姓警員搶先學習特斯拉操作訓練，他表示，特斯拉從起步加速至100公里僅需3.3秒，與超跑等級相當，全部操作包含冷氣等都是由電腦控制，電動車可由晶片卡或手機APP連結啟動，最多可儲存15至17支手機，因車輛外觀低調，可作為跟監、埋伏使用，首度體驗感受非常深刻。

精湛光學科技股份有限公司董事長吳俊男（左）今致贈一台特斯拉電動車給湖內警分局，他認為特斯拉的效能及節能特性適合警車使用。記者陳玫伶／攝影
精湛光學科技股份有限公司董事長吳俊男（左）今致贈一台特斯拉電動車給湖內警分局，他認為特斯拉的效能及節能特性適合警車使用。記者陳玫伶／攝影
高雄市財團法人天真基金會董事長陳松田（第一排左六）與精湛光學科技股份有限公司董事長吳俊男（第一排左四），致贈2輛總價300多萬元的特斯拉電動車供高雄市湖內警分局當警車使用。記者陳玫伶／攝影
高雄市財團法人天真基金會董事長陳松田（第一排左六）與精湛光學科技股份有限公司董事長吳俊男（第一排左四），致贈2輛總價300多萬元的特斯拉電動車供高雄市湖內警分局當警車使用。記者陳玫伶／攝影
高雄在地老闆今捐贈2輛共300多萬元的特斯拉電動車給湖內警分局，作為警車使用。記者陳玫伶／攝影
高雄在地老闆今捐贈2輛共300多萬元的特斯拉電動車給湖內警分局，作為警車使用。記者陳玫伶／攝影
高雄市財團法人天真基金會董事長陳松田金捐贈一台特斯拉電動車給湖內警分局，望拋磚引玉引起企業重視。記者陳玫伶／攝影
高雄市財團法人天真基金會董事長陳松田金捐贈一台特斯拉電動車給湖內警分局，望拋磚引玉引起企業重視。記者陳玫伶／攝影
財團法人天真基金會董事長陳松田（左四）與精湛光學公司董事長吳俊男（左三），致贈2輛特斯拉電動車，高雄市警局長黃明昭（左二）、湖內警分局長蔡宏謀（左一）受贈。記者陳玫伶／攝影
財團法人天真基金會董事長陳松田（左四）與精湛光學公司董事長吳俊男（左三），致贈2輛特斯拉電動車，高雄市警局長黃明昭（左二）、湖內警分局長蔡宏謀（左一）受贈。記者陳玫伶／攝影

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