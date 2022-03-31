快訊

挖壕溝卻感染輻射 俄軍緊急撤離車諾比核電廠

桃園4校再爆確診個案 中原大學全校停課10天

戀戀菊島樂音傳 為自己寫一首歌齊傳唱

中央社 / 澎湖縣31日電

「為自己寫一首歌」正在澎湖5鄉1市傳唱著，除了展現澎湖人音樂創作天份外，整個菊島更是處處充滿著音樂與歌聲，讓人感到幸福快樂。

由民歌手小烏鴉陳宏銘發起的「戀戀菊島樂音傳」活動，目前正在澎湖5鄉1市展開，其中還安排有詞曲創作研習班，鼓勵所有參加的民眾發揮巧思創作，為自己寫一首歌，讓參加民眾感到成就感，並將在2日的鼎灣文創園區內發表所創作的新歌。

陳宏銘告訴中央社記者時表示，「戀戀菊島樂音傳」活動，己分在湖西、西嶼及白沙等3個鄉巡迴開講，現場與民眾分享詞曲創作的經驗，並以風趣簡易的方式，引導參加民眾一起即興共同創作「為自己寫一首歌」新歌，如白沙鄉的「愛在白沙」、「湖西的心最美」等，唱出最具地方文化特色的歌曲，讓島內處處充滿著歌頌的樂音。

陳宏銘表示，澎湖是一個充滿創作氛圍的島嶼，對於澎湖鄉親參與創作的熱情，相當感動，尤其是都能夠在短短的1個小時內，發揮巧思，共同創作出一首歌，從歌聲中，看見澎湖鄉親音樂創作的軟實力，期盼首次推出的「戀戀菊島樂音傳」活動的引導下，讓澎湖到處充滿著音樂。

「戀戀菊島樂音傳」活動，全縣5鄉1市已完成湖西、西嶼及白沙等3個鄉巡迴開講，並將在4月2日的鼎灣文創園區內發表所創作的新歌，其餘包括離島的七美、望安和馬公市，則將在清明連假後陸續展開巡迴，歡迎對音樂詞曲創作有興趣民眾參與。

澎湖 文創 連假

延伸閱讀

清明連假天氣轉壞 澎湖疏運靠空運加班

全中運聖火傳抵澎湖 看好高女歐旻珩跳高奪牌

「澎湖遊客中心」2.0揭牌 盼成暢遊澎湖首站

打造澎湖黃金海岸旅遊 「騎遇海岸」自行車列十大經典

相關新聞

屏東縣民公園「獎」不停 再獲日本國際觀光影像獎

屏東縣政府110年推出縣民公園影像紀錄「Time will tell」，在今年日本國際觀光影像節（JWTFF，Japan...

屏東枋寮特色遊戲場啟用 白沙、漁網意象濃濃海洋風

屏東縣政府自縣民公園、和平公園、永大公園及麟洛客家花轎特色遊戲場新建後，持續推動一鄉鎮一特色遊戲場建置，今天在僑德國小啟...

藍綠憂高雄恐少一席議員 研考會：年輕人不再北漂

高雄市人口約273萬，較2018年減少3萬多人，藍綠議員皆憂心市議員席次66席降為65席，市府應擬定對策。研考會表示，台...

後勁勞宅自救會抗議租金漲幅 中油：合理調漲保持溝通

高市府今天在台灣中油高雄煉油廠舉行民安8號演習，高雄市楠梓區後勁勞宅自救會在演習前到廠方前拉白布條，抗議中油大幅調漲租金...

歡慶兒童節 高市推4月2日免費搭60幹線公車拿好禮

兒童節將至，高市推出4月2日免費搭乘60覺民幹線公車，當天上車刷卡均不扣款、早上9點至中午12點在「科工館站」下車還送1...

民安8號演習首度納戰災 預告全民國防指引下月出爐

俄烏戰事方興未艾，台灣也面臨不少敵情威脅，國防部今在中油高雄煉油廠舉辦的民安8號演習，首度加入「戰災想定」，模擬飛機、建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。