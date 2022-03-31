屏東縣民公園「獎」不停 再獲日本國際觀光影像獎

屏東縣政府110年推出縣民公園影像紀錄「Time will tell」，在今年日本國際觀光影像節（JWTFF，Japan World’s Tourism Film Festival）中，從1542件參賽作品中脫穎而出，獲最佳東亞影像獎；縣府表示，縣民公園自開園以來連獲12座國際建築設計相關獎項，此次獲得國際殊榮，可說是錦上添花，肯定縣府團隊力求保留歷史遺址的用心，與長遠規畫的付出與努力，向世界展現屏東軟實力。

縣府觀光傳播暨國際事務流說，日本國際觀光影像節2019年舉辦至今第4屆，本屆1542件參賽作品，「Time will tell」是縣府繼《海與光（我們屏東見吧！）》、《屏東，總是多一度》奪下獎項後，再次獲得肯定與殊榮，影片透過介紹屏東縣民公園糖廠的歷史與人文精神，激發大眾對公園建築設計與糖業文化的興趣，讓屏東再次被世界看見。

縣長潘孟安說，縣民公園前身的台糖屏東總廠曾在農業繁榮時期，支撐了全國一半的經濟，影片裡日與夜的公園，講述了不同時空背景下的屏東記憶。年輕學子與年長者代表著屏東世代的更迭，舞者象徵著時間的流動，再看到公園獨特設計的裝置藝術，夜晚投影展示從紙漿廠結構改造而來的公共設施和歷史故事，以自然環境的視覺衝擊與充滿時間符號的創新手法，讓影片從眾多參賽作品中脫穎而出，獲得最佳東亞影像獎。

他說，縣府沒有將發生在這塊土地上的歷史忘記，甚至抹滅，反而更加重視，縣民公園擁有紙漿廠工業遺構，透過從地坑、水池等舊事物到展演空間、遊憩場域等新事物的相互整合，創造友善、永續之生活及歷史性的空間，讓曾經是蔗渣臭味充滿其中的地坑，如今變成特色景點，讓屏東成為一個更具吸引力的宜居城市。