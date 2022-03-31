原創《文學音樂劇場-笠山之歌》 感受六堆音樂文字之美

大型跨域原創作品《文學音樂劇場－笠山之歌》4月13、14日晚上7點半，在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。高雄市客家事務委員會與新古典室內樂團，共同打造向鍾理和、鍾鐵民父子致敬的大型劇場，展現音樂、舞蹈與文字共融之美。

《笠山之歌》全劇內容敘述鍾理和、鍾台妹當年因為同姓婚姻不容於家族，為了反抗封建意識出走中國東北飽受折磨，守護堅貞愛情的動人故事。演出時透過光影投影與舞台上的人、事、物，描繪出當時農村生活的景象。

客委會副主委鍾孔炤表示，透過六堆300年系列活動，讓文化色彩豐富的客家，以多元的形式、視角呈現，打破以往大家對客家的刻版印象，希望透過此次文學音樂劇場跨界融合的演出，喚起對六堆的共同記憶，同時認識客家現代美學。

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，高雄以台灣鄉土文學之父鍾理和及農民書寫作家鍾鐵民為主題，舉辦「向鍾理和、鍾鐵民父子致敬」系列活動，《文學音樂劇場-笠山之歌》以鍾理和、鍾鐵民的文選做為創作發想，希望透過當代音樂與文字想像的空間概念，對各種生命的樣貌進行對話，讓鍾理和、鍾鐵民充滿生命哲學的文選能展現於劇場，也能從中一窺細膩描繪人生百態、歷史尋根與原鄉生活的風貌，並讓優秀的客家藝文創作讓更多人看見。

《笠山之歌》由雙項入圍「WSD 2022世界劇場設計展」及榮獲「國藝會Taiwan Top傑出演藝團隊」殊榮的新古典室內樂團製作，藝術總監陳欣宜創作發想，故事工廠藝術總監黃致凱擔任戲劇顧問，兩廳院長期駐館藝術家樊宗錡為導演，音樂委託金曲獎作曲家劉聖賢，編劇委由王瓊玲老師，舞台設計則力邀榮獲國家卓越建設首獎的趙建銘建築師操刀，打造黃金陣容。新古典室內樂團擔任全場音樂演奏，並邀集留美聲樂博士黎蓉櫻、陳慧如、留美男中音張淳菡、留奧男高音林義偉，以及傑出新生代舞者演員、合唱歌手共同演出。