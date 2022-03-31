快訊

挖壕溝卻感染輻射 俄軍緊急撤離車諾比核電廠

桃園4校再爆確診個案 中原大學全校停課10天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東枋寮特色遊戲場啟用 白沙、漁網意象濃濃海洋風

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
洋溢海洋文化風情的屏東枋寮特色遊戲場今天啟用，縣長潘孟安脫下鞋襪與小朋友一起玩沙。圖／屏東縣政府提供
洋溢海洋文化風情的屏東枋寮特色遊戲場今天啟用，縣長潘孟安脫下鞋襪與小朋友一起玩沙。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府自縣民公園、和平公園、永大公園及麟洛客家花轎特色遊戲場新建後，持續推動一鄉鎮一特色遊戲場建置，今天在僑德國小啟用枋寮鄉特色遊戲場，除去罐頭遊具的設計思維，結合在地文化特色，並依據兒童遊戲偏好，打造多元化、分齡及共融之特色遊戲場域。

縣長潘孟安脫下鞋襪與小朋友一起玩沙，體驗新啟用的遊樂場。他說，開心看到孩子們都玩得不亦樂乎，遊戲場裡的沙子每周也都會定期消毒，保護學童的健康，這個遊戲場一樣秉持兒童權益公約四大原則之精神，尊重兒童表意權，在防疫3級警戒期間，無法辦理工作坊的情況下，仍以「遊戲場偏好問卷調查」聽取兒童、家長及校方人士的意見，並進行統計分析後納入設計元素，推動特色遊戲場的建置作業。

縣府教育處說，枋寮鄉漁產豐富，經問卷調查鄉內的枋寮漁港是漁村文化的重要標的，在地特色與海洋息息相關，故以海洋文化的漁網為主題，打造高6公尺、3層活動空間的枋寮鄉編織漁網特色遊戲場，結合滑梯、編織漁網瑜珈球及水滴吊籃等設施，以白沙結合水藍色波浪意象的編織網，在具遮陰效果的空間下，打造一座具當地漁村文化特色的清涼遊戲場域。

潘孟安也說明，除各鄉鎮特色遊戲場建置正如火如荼進行中外，向中央爭取補助縣內152校遊戲場整修及檢驗的作業也即將完竣，將提供民眾更安全的校園環境，作為最特別的兒童節禮物，也邀大家在清明連假南下墾丁遊玩前，不妨將僑德國小的枋寮鄉特色遊戲場作為旅途首站，感受具海洋文化風情新「兒童新樂園」的魅力。

洋溢海洋文化風情的屏東枋寮特色遊戲場今天啟用，縣長潘孟安脫下鞋襪與小朋友一起玩沙。圖／屏東縣政府提供
洋溢海洋文化風情的屏東枋寮特色遊戲場今天啟用，縣長潘孟安脫下鞋襪與小朋友一起玩沙。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 潘孟安

延伸閱讀

全國排魯運動會屏東三地門鄉553人參賽 歷年最多

屏東推鄉鎮特色遊戲場 枋寮運用漁網秀海洋風情

屏東縣民公園紀錄影片獲日本國際觀光影像節獎項

5大核心6大發展區域 周春米拋屏東百工百業願景

相關新聞

屏東縣民公園「獎」不停 再獲日本國際觀光影像獎

屏東縣政府110年推出縣民公園影像紀錄「Time will tell」，在今年日本國際觀光影像節（JWTFF，Japan...

屏東枋寮特色遊戲場啟用 白沙、漁網意象濃濃海洋風

屏東縣政府自縣民公園、和平公園、永大公園及麟洛客家花轎特色遊戲場新建後，持續推動一鄉鎮一特色遊戲場建置，今天在僑德國小啟...

藍綠憂高雄恐少一席議員 研考會：年輕人不再北漂

高雄市人口約273萬，較2018年減少3萬多人，藍綠議員皆憂心市議員席次66席降為65席，市府應擬定對策。研考會表示，台...

後勁勞宅自救會抗議租金漲幅 中油：合理調漲保持溝通

高市府今天在台灣中油高雄煉油廠舉行民安8號演習，高雄市楠梓區後勁勞宅自救會在演習前到廠方前拉白布條，抗議中油大幅調漲租金...

歡慶兒童節 高市推4月2日免費搭60幹線公車拿好禮

兒童節將至，高市推出4月2日免費搭乘60覺民幹線公車，當天上車刷卡均不扣款、早上9點至中午12點在「科工館站」下車還送1...

民安8號演習首度納戰災 預告全民國防指引下月出爐

俄烏戰事方興未艾，台灣也面臨不少敵情威脅，國防部今在中油高雄煉油廠舉辦的民安8號演習，首度加入「戰災想定」，模擬飛機、建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。