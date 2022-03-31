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屏東枋寮特色遊戲場啟用 白沙、漁網意象濃濃海洋風
屏東縣政府自縣民公園、和平公園、永大公園及麟洛客家花轎特色遊戲場新建後，持續推動一鄉鎮一特色遊戲場建置，今天在僑德國小啟用枋寮鄉特色遊戲場，除去罐頭遊具的設計思維，結合在地文化特色，並依據兒童遊戲偏好，打造多元化、分齡及共融之特色遊戲場域。
縣長潘孟安脫下鞋襪與小朋友一起玩沙，體驗新啟用的遊樂場。他說，開心看到孩子們都玩得不亦樂乎，遊戲場裡的沙子每周也都會定期消毒，保護學童的健康，這個遊戲場一樣秉持兒童權益公約四大原則之精神，尊重兒童表意權，在防疫3級警戒期間，無法辦理工作坊的情況下，仍以「遊戲場偏好問卷調查」聽取兒童、家長及校方人士的意見，並進行統計分析後納入設計元素，推動特色遊戲場的建置作業。
縣府教育處說，枋寮鄉漁產豐富，經問卷調查鄉內的枋寮漁港是漁村文化的重要標的，在地特色與海洋息息相關，故以海洋文化的漁網為主題，打造高6公尺、3層活動空間的枋寮鄉編織漁網特色遊戲場，結合滑梯、編織漁網瑜珈球及水滴吊籃等設施，以白沙結合水藍色波浪意象的編織網，在具遮陰效果的空間下，打造一座具當地漁村文化特色的清涼遊戲場域。
潘孟安也說明，除各鄉鎮特色遊戲場建置正如火如荼進行中外，向中央爭取補助縣內152校遊戲場整修及檢驗的作業也即將完竣，將提供民眾更安全的校園環境，作為最特別的兒童節禮物，也邀大家在清明連假南下墾丁遊玩前，不妨將僑德國小的枋寮鄉特色遊戲場作為旅途首站，感受具海洋文化風情新「兒童新樂園」的魅力。
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