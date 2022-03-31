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藍綠憂高雄恐少一席議員 研考會：年輕人不再北漂

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
市議員曾俊傑質詢求市府要正視人口減少問題，台積電進駐高雄是個機會，市府要提前因應，做好相關的規劃。圖／曾俊傑服務處提供
市議員曾俊傑質詢求市府要正視人口減少問題，台積電進駐高雄是個機會，市府要提前因應，做好相關的規劃。圖／曾俊傑服務處提供

高雄市人口約273萬，較2018年減少3萬多人，藍綠議員皆憂心市議員席次66席降為65席，市府應擬定對策。研考會表示，台北與高雄人口流失不同，減少人口中，高雄7成的減少人口是出國除籍、另3成是遷出外縣市，未來台積電等產業園區可望增加10萬工作機會，有助人口增加。

2018年2月高雄市人口277萬6366人，上月人口數掉至273萬8002人。議員林智鴻指出，疫情影響及人口轉變，高市恐怕會少一席議員服務市民，呼籲民政局進一步與有關單位協調，應排除疫情問題，捍衛並延續市民服務。

議員曾俊傑說，台北市面臨少兩席議員與少一位副市長，高雄人口被台中超越之後再也回不去，未來前金新興苓雅選區與左營楠梓區議員會有增減互補，不過三民區可能少一席，市府要事先因應。

民政局長閻青智回應，高雄人口減少的主因是疫情2年未入境而被除籍，依據法規，扣除原住民人數（3.6萬人），高雄市270萬人口有62席議員，人數趨勢確實往下減少，但最終席次要以5月份人口數為準，因疫情未入境除籍的情況可望有所趨緩。

研考會主委蔡宛芬進一步指出，台北與高雄人口流失不同，台北市除籍占5成，高雄7成是出國除籍、另3成是遷出外縣市；早期高雄子弟外移以北部為主，近年變成台中與台南，研判跟中科、南科有關，未來台積電等產業園區增加工作機會，會帶動高雄人口正成長。此外，高雄去年底出生率從六都後段班變成第2名，年輕人外流趨勢有減緩。

針對高雄市議員可能減少一席，市議員林智鴻呼籲民政局與有關單位協調，應排除疫情問題。圖／林智鴻服務處提供
針對高雄市議員可能減少一席，市議員林智鴻呼籲民政局與有關單位協調，應排除疫情問題。圖／林智鴻服務處提供

疫情 高雄市 台積電

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