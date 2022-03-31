快訊

挖壕溝卻感染輻射 俄軍緊急撤離車諾比核電廠

桃園4校再爆確診個案 中原大學全校停課10天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歡慶兒童節 高市推4月2日免費搭60幹線公車拿好禮

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
歡慶兒童節，高市交通局推4月2日免費搭乘60覺民幹線公車，還能索取科工館門票7折券。記者林巧璉／翻攝
歡慶兒童節，高市交通局推4月2日免費搭乘60覺民幹線公車，還能索取科工館門票7折券。記者林巧璉／翻攝

兒童節將至，高市推出4月2日免費搭乘60覺民幹線公車，當天上車刷卡均不扣款、早上9點至中午12點在「科工館站」下車還送1包乖乖。交通局表示，明年3月底前，只要搭60公車在科工館站下車，還能領取科工館門票7折優惠券，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸出遊。

交通局長張淑娟說，一年一度專屬於兒童的日子又到了，交通局特別在兒童節連假，規畫「4月2日60覺民幹線公車免費搭」活動，歡迎民眾攜家帶眷搭乘60公車到兒童福利服務中心參與泡泡派對活動，也希望透過這次活動，培養孩童搭乘大眾運輸習慣，更可從中建立環保意識。交通局也更特別製作限量款乖乖，只要4月2日當天在早上9點到中午12點「科工館站」下車民眾就可以領取乖乖，數量有限，送完為止。

從4月2日起到明年年3月31日止，民眾搭乘60公車在「科工館站」下車，還可以向駕駛長領取科工館門票7折折價券，持券可購買科工館展示廳大人70元（原價100元）或學生50元（原價70元）（不含付費特展）。

交通局表示，目前高雄刷電子票證搭公車有「一日兩段吃到飽」、「捷運2小時內轉乘公車票價優惠3元」和「公路客運單趟最高自付額60元」等優惠，掃「QR Code乘車碼」也有相同優惠，歡迎民眾在連假期間多搭公車出遊。

歡慶兒童節，高市交通局推4月2日免費搭乘60覺民幹線公車，還能索取科工館門票7折券。記者林巧璉／翻攝
歡慶兒童節，高市交通局推4月2日免費搭乘60覺民幹線公車，還能索取科工館門票7折券。記者林巧璉／翻攝

公車 連假 兒童節

延伸閱讀

高市清明連假掃墓搭接駁公車 景點避開壅塞時段

免費布丁 Buffet、哈根達斯無限吃！ 兒童節連假「飯店餐廳」超值優惠 孩子放風爸媽吃得輕鬆

兒童節免費玩 這年齡層憑健保卡0元玩六福村

兒童節帶小孩玩 鶯歌陶博館周六看表演拿禮物

相關新聞

屏東縣民公園「獎」不停 再獲日本國際觀光影像獎

屏東縣政府110年推出縣民公園影像紀錄「Time will tell」，在今年日本國際觀光影像節（JWTFF，Japan...

屏東枋寮特色遊戲場啟用 白沙、漁網意象濃濃海洋風

屏東縣政府自縣民公園、和平公園、永大公園及麟洛客家花轎特色遊戲場新建後，持續推動一鄉鎮一特色遊戲場建置，今天在僑德國小啟...

藍綠憂高雄恐少一席議員 研考會：年輕人不再北漂

高雄市人口約273萬，較2018年減少3萬多人，藍綠議員皆憂心市議員席次66席降為65席，市府應擬定對策。研考會表示，台...

後勁勞宅自救會抗議租金漲幅 中油：合理調漲保持溝通

高市府今天在台灣中油高雄煉油廠舉行民安8號演習，高雄市楠梓區後勁勞宅自救會在演習前到廠方前拉白布條，抗議中油大幅調漲租金...

歡慶兒童節 高市推4月2日免費搭60幹線公車拿好禮

兒童節將至，高市推出4月2日免費搭乘60覺民幹線公車，當天上車刷卡均不扣款、早上9點至中午12點在「科工館站」下車還送1...

民安8號演習首度納戰災 預告全民國防指引下月出爐

俄烏戰事方興未艾，台灣也面臨不少敵情威脅，國防部今在中油高雄煉油廠舉辦的民安8號演習，首度加入「戰災想定」，模擬飛機、建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。