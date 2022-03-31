歡慶兒童節 高市推4月2日免費搭60幹線公車拿好禮

兒童節將至，高市推出4月2日免費搭乘60覺民幹線公車，當天上車刷卡均不扣款、早上9點至中午12點在「科工館站」下車還送1包乖乖。交通局表示，明年3月底前，只要搭60公車在科工館站下車，還能領取科工館門票7折優惠券，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸出遊。

交通局長張淑娟說，一年一度專屬於兒童的日子又到了，交通局特別在兒童節連假，規畫「4月2日60覺民幹線公車免費搭」活動，歡迎民眾攜家帶眷搭乘60公車到兒童福利服務中心參與泡泡派對活動，也希望透過這次活動，培養孩童搭乘大眾運輸習慣，更可從中建立環保意識。交通局也更特別製作限量款乖乖，只要4月2日當天在早上9點到中午12點「科工館站」下車民眾就可以領取乖乖，數量有限，送完為止。

從4月2日起到明年年3月31日止，民眾搭乘60公車在「科工館站」下車，還可以向駕駛長領取科工館門票7折折價券，持券可購買科工館展示廳大人70元（原價100元）或學生50元（原價70元）（不含付費特展）。