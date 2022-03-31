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屏東推鄉鎮特色遊戲場 枋寮運用漁網秀海洋風情

中央社 / 屏東縣31日電

屏東縣政府打造1鄉鎮1特色遊戲場，靠海的枋寮鄉結合海洋風情，用編織漁網打造特色遊戲場，今天啟用，屏東縣長潘孟安指出，為維護學童健康，遊戲場沙子定期消毒。

屏東縣政府自縣民公園、和平公園、永大公園及麟洛客家花轎遊戲場新建後，今天在僑德國小啟用枋寮鄉特色遊戲場。縣政府表示，枋寮鄉特色遊戲場除去罐頭遊具的設計思維，結合在地文化特色，並依據兒童遊戲偏好，打造多元化、分齡及共融的特色遊戲場域。

潘孟安今天參加啟用典禮，他脫下鞋襪與小朋友一起玩沙體驗。潘孟安致詞時指出，為保護學童健康，遊戲場裡沙子會定期消毒。他說，縣府尊重兒童表意權，建設初期正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫第3級警戒期間，無法辦理工作坊，改以「遊戲場偏好問卷調查」聽取兒童、家長及校方人士意見，並進行統計分析後納入設計元素。

屏東縣政府教育處表示，枋寮鄉內枋寮漁港是重要標的，以海洋文化漁網為主題，打造高6公尺、3層活動空間的編織漁網特色遊戲場，結合滑梯、編織漁網瑜珈球及水滴吊籃等設施，再以白沙結合水藍色波浪意象的編織網，具遮陰效果，是一座具當地漁村文化特色清涼遊戲場域。

屏東縣政府 潘孟安

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