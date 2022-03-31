瘸腿獅虎「阿彪」12歲 屏科大健檢是個健康大個兒

12年前台南蛇王農場讓公獅、母虎異種交配生出的獅虎獸「阿彪」，基因缺損脊椎變形，左後腳無法彎曲，先天後半身畸形，一生將不良於行，由屏科大野生動物收容中心照護收容；獸醫團隊近日大陣仗為12歲、140多公斤重的「阿彪」健檢，經過3支吹箭麻醉才睡著，團隊在快速且緊張氣氛下完成，健檢結果出爐，各項數值顯示是個健康大個兒。

台南蛇王農場將孟加拉虎「美女」和非洲公獅「辛巴」同籠交配，刻意繁殖出罕見「彪」；「阿彪」經過人為混種，先天就帶有缺陷基因，同胎出生的2隻手足老早夭折，在屏科大野生動物收容中心細心照護下，12歲的牠身長170公分、體重140多公斤，一出生就脊椎S型彎曲，呈現佝僂姿勢，尾巴不僅變形還缺少數節尾骨，左後腳膝蓋無法彎曲、處於僵直狀態，移動靠3隻腳支撐。

12歲的「阿彪」步入青壯年階段，收容中心大型動物正值2年一次的健檢，團隊評估牠的健康及未來年紀越大麻醉風險也越高，這次增加電腦斷層掃描，因電腦斷層時間較久，事先需規畫好所有路徑，在最短時間內讓牠麻醉睡著及準備點滴插管等；獸醫師經過3支吹箭牠才漸漸睡著，經過2小時的麻醉CT檢查過程，事後帶回籠舍，大家圍在一旁看著牠慢慢甦醒，過程中聽到牠醒來發出陣陣吼聲後，團隊終於鬆了一口氣。

健檢結果出爐，獸醫師段雲傑說，包括血液分析、骨骼和骨質等各項數值，均顯示「阿彪」目前還是個健康大個兒，代表牠還能繼續健康地度過接下來的時光，即將進入壯年期的各項生活保健，往後還是要靠獸醫師及照養員的持續努力。以一般獅子、老虎的平均壽命20年來看，現階段要幫牠做好身體保健前置作業，特別是牠有先天上的基因缺陷，未來四肢退化一定會發生，如何在中心能健康善終，是照養上的一大課題。

照護員說，雖然阿彪身體殘缺，但身心靈很健康，照養員給牠玩輪胎、籃球等玩具，都會興奮上前玩耍，克服瘸腿困境，也不怕人，很喜歡別人摸背背或按摩；屏東夏天長又天氣熱，中心準備水池讓牠可以下去泡泡水消暑，還打造斜坡，方便爬上爬下運動，食物中特別添加葡萄糖胺，幫助舒緩關節的不適與疼痛，食量也要注意控制。 屏科大獸醫團隊近日大陣仗為12歲、140多公斤重的獅虎獸「阿彪」健檢，經過3支吹箭麻醉才睡著，團隊在快速且緊張氣氛下完成，健檢結果出爐，各項數值顯示是個健康大個兒。圖／屏科大野生動物收容中心提供 屏科大獸醫團隊近日大陣仗為12歲、140多公斤重的獅虎獸「阿彪」健檢，經過3支吹箭麻醉才睡著，團隊在快速且緊張氣氛下完成，健檢結果出爐，各項數值顯示是個健康大個兒。圖／屏科大野生動物收容中心提供 屏科大獸醫團隊近日大陣仗為12歲、140多公斤重的獅虎獸「阿彪」健檢，經過3支吹箭麻醉才睡著，團隊在快速且緊張氣氛下完成，健檢結果出爐，各項數值顯示是個健康大個兒。圖／屏科大野生動物收容中心提供 屏科大獸醫團隊近日大陣仗為12歲、140多公斤重的獅虎獸「阿彪」健檢，身長量測藉由成人體長。圖／屏科大野生動物收容中心提供

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