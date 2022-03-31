快訊

幸運兒是你嗎？1-2月發票中獎清冊公布 僅花7元中千萬

柯文哲上台唱歌未戴口罩 北市衛生局確定開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市清明連假掃墓搭接駁公車 景點避開壅塞時段

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市交通局預估清明連假景點、墓區壅塞時段。圖／高市交通局提供
高市交通局預估清明連假景點、墓區壅塞時段。圖／高市交通局提供

清明連假將至，這次共有4天連假，高市交通局公布熱門景點壅塞時段，旗津、西子灣及駁二周邊是下午2點至6點、旗山、美濃周邊是早上11點至晚上7點、佛光山則以早上10點至中午12點車潮較為明顯。巨蛋、夢時代、義享天地及義大等購物中心則是下午2點至晚上7點。

交通局指出，依歷年車流資料分析預測，幹道部分以連假第一日（4月2日）總流量最高，景點周邊則以連假第二、三日（4月3、4日）流量最高，預估流量較一般假日增加約20%至30%。其中以旗津、西子灣及駁二周邊車流較多，預計於下午時段出現明顯車潮。

因應掃墓車流，民政局也規畫免費接駁公車，並於重點路段實施交通管制，建議民眾避開尖峰時段與路段。交通局提醒，民眾出門前先了解各墓區交通疏導措施，並多搭乘公共運輸，以避免塞車情形，墓區交通管制資訊請查詢民政局清明便民服務網https://mso3.kcg.gov.tw/tombsday/

高速公路周邊幹道車流，東向往國道方面，在每天早上9點至中午12時和下午2點到6點車潮較為顯著；而西向往市區方面則預估從早上11時至晚上7點持續車多，民眾外出時須留意路況資訊及各地區交通管制措施。

高市交通局預估清明連假景點、墓區壅塞時段。圖／高市交通局提供
高市交通局預估清明連假景點、墓區壅塞時段。圖／高市交通局提供
高市交通局預估清明連假景點、墓區壅塞時段。圖／高市交通局提供
高市交通局預估清明連假景點、墓區壅塞時段。圖／高市交通局提供
高市交通局預估清明連假景點、墓區壅塞時段。圖／高市交通局提供
高市交通局預估清明連假景點、墓區壅塞時段。圖／高市交通局提供

連假 車潮 駁二

延伸閱讀

陳時中：清明連假可能引發另波疫情 將嚴密監控

防清明連假後傳染風險 北商大採預防性遠距教學

清明連假平安歸 警政署：強化交通疏導

防清明掃墓不慎引祝融 東勢林管處設12座水塔備安全

相關新聞

屏東爭取用水平權 近5年投入億元受惠5644戶

為改善無自來水地區居民的用水權益，對於簡易自來水設備維修經費，現階段由中央經濟部水利署簡水工程補助計畫補助75%，剩餘2...

歡慶兒童節 高市推4月2日免費搭60幹線公車拿好禮

兒童節將至，高市推出4月2日免費搭乘60覺民幹線公車，當天上車刷卡均不扣款、早上9點至中午12點在「科工館站」下車還送1...

民安8號演習首度納戰災 預告全民國防指引下月出爐

俄烏戰事方興未艾，台灣也面臨不少敵情威脅，國防部今在中油高雄煉油廠舉辦的民安8號演習，首度加入「戰災想定」，模擬飛機、建...

高市清明連假掃墓搭接駁公車 景點避開壅塞時段

清明連假將至，這次共有4天連假，高市交通局公布熱門景點壅塞時段，旗津、西子灣及駁二周邊是下午2點至6點、旗山、美濃周邊是...

民安演習首納戰爭元素 模擬大樓遭飛彈攻擊搶救傷患

俄烏戰事還沒停歇，當前台灣也面臨不小的敵情威脅，高雄市政府等單位今天在中油楠梓廠舉行民安8號演習，過去這項演習主要以模擬...

公務員調動頻卡關 高市議員建議成立媒合平台

基層公務員想調動難度不小，即使兩人調動意願相符，仍受限法規無法順利互調，為了調動必須找民代「喬」事更是公開的秘密。一名高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。