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高市清明連假掃墓搭接駁公車 景點避開壅塞時段
清明連假將至，這次共有4天連假，高市交通局公布熱門景點壅塞時段，旗津、西子灣及駁二周邊是下午2點至6點、旗山、美濃周邊是早上11點至晚上7點、佛光山則以早上10點至中午12點車潮較為明顯。巨蛋、夢時代、義享天地及義大等購物中心則是下午2點至晚上7點。
交通局指出，依歷年車流資料分析預測，幹道部分以連假第一日（4月2日）總流量最高，景點周邊則以連假第二、三日（4月3、4日）流量最高，預估流量較一般假日增加約20%至30%。其中以旗津、西子灣及駁二周邊車流較多，預計於下午時段出現明顯車潮。
因應掃墓車流，民政局也規畫免費接駁公車，並於重點路段實施交通管制，建議民眾避開尖峰時段與路段。交通局提醒，民眾出門前先了解各墓區交通疏導措施，並多搭乘公共運輸，以避免塞車情形，墓區交通管制資訊請查詢民政局清明便民服務網https://mso3.kcg.gov.tw/tombsday/。
高速公路周邊幹道車流，東向往國道方面，在每天早上9點至中午12時和下午2點到6點車潮較為顯著；而西向往市區方面則預估從早上11時至晚上7點持續車多，民眾外出時須留意路況資訊及各地區交通管制措施。
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