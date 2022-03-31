高市清明連假掃墓搭接駁公車 景點避開壅塞時段

清明連假將至，這次共有4天連假，高市交通局公布熱門景點壅塞時段，旗津、西子灣及駁二周邊是下午2點至6點、旗山、美濃周邊是早上11點至晚上7點、佛光山則以早上10點至中午12點車潮較為明顯。巨蛋、夢時代、義享天地及義大等購物中心則是下午2點至晚上7點。

交通局指出，依歷年車流資料分析預測，幹道部分以連假第一日（4月2日）總流量最高，景點周邊則以連假第二、三日（4月3、4日）流量最高，預估流量較一般假日增加約20%至30%。其中以旗津、西子灣及駁二周邊車流較多，預計於下午時段出現明顯車潮。

因應掃墓車流，民政局也規畫免費接駁公車，並於重點路段實施交通管制，建議民眾避開尖峰時段與路段。交通局提醒，民眾出門前先了解各墓區交通疏導措施，並多搭乘公共運輸，以避免塞車情形，墓區交通管制資訊請查詢民政局清明便民服務網https://mso3.kcg.gov.tw/tombsday/。