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金門何厝社區蘿蔔大豐收 志工開發商品佛心價試賣

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
何厝社區發展協會近期推出300包蘿蔔乾試賣，社區志工開心推銷。記者蔡家蓁／攝影
何厝社區發展協會近期推出300包蘿蔔乾試賣，社區志工開心推銷。記者蔡家蓁／攝影

金沙鎮是金門著名農業大鎮，所生產的蔬菜相當有名，金沙鎮的何厝社區今年蘿蔔盛產，500平方公尺農地收成近900斤，堪稱大豐收，讓社區幹部都相當開心，在社區的婆婆媽媽巧手開發下，製作出好吃的醃製蘿蔔乾，並試賣300包，以優惠價與鄉親分享。

「好棒喔！今年的蘿蔔又白又大」何厝社區日前號召社區的婆婆媽媽與志工一起拔蘿蔔，大家看著豐收的蘿蔔都相當開心，稍後志工們就進行蘿蔔醃製，何厝社區發展協會總幹事王綉菊說，採收的蘿蔔會先削皮、清洗、切塊，在陰乾後，用鹽將蘿蔔半脫生，將水去掉後，加入適量的糖鹽醃製7天，就是「俗青」的蘿蔔乾。

王綉菊介紹，何厝聚落中有七口池塘，居民稱作「七星池」。民宅建築因順地勢以西南、西北或東北朝向池沼區，由於隨地勢呈波狀起伏，宛如傳統建築之瓦，故自古民眾向來以「瓦厝」，又閩南語瓦與何音近，一般常稱作「何厝」。

何厝社區發展協會成立於103年，目前為第二屆理監事任內，鎮民代表暨社區理事馬自壯表示，社區去年邀請小農契作蘿蔔，去年收成500斤，收成不錯，今年更是豐收，在500平方公尺農地，收成近900斤，社區的志工還用心做成蘿蔔乾試賣，為社區增加財源。

王綉菊也說，早年何厝就是金沙鎮蔬菜主要供應地，除了知名的地瓜，還有高麗菜、花椰菜和蘿蔔等冬季蔬菜，只是多為當地居民退休自種，規模不大。除了蘿蔔乾外，未來不排除開發其他冬令蔬果加工；她也提及，社區主要還是種植地瓜，近來邀請西點烘焙師傅研發地瓜餅，預計4月中亮相，盼在菜刀、貢糖以外，能為金門開發新伴手禮。

王綉菊表示，目前試作300包蘿蔔乾進行試賣，每包定價100元，試賣優惠價僅賣80元，賣完為止，民眾若對蘿蔔乾或地瓜餅有興趣，可以至社區臉書粉絲專頁查詢或電洽0919373838，王小姐。

何厝社區發展協會總幹事王綉菊（左）與理事馬自壯（右）賣力推銷社區的蘿蔔與蘿蔔乾。記者蔡家蓁／攝影
何厝社區發展協會總幹事王綉菊（左）與理事馬自壯（右）賣力推銷社區的蘿蔔與蘿蔔乾。記者蔡家蓁／攝影
何厝社區發展協會的志工媽媽們一起切蘿蔔，製作蘿蔔乾。記者蔡家蓁／攝影
何厝社區發展協會的志工媽媽們一起切蘿蔔，製作蘿蔔乾。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮的何厝社區今年蘿蔔盛產，500平方公尺農地收成近900斤，堪稱大豐收，手捧大蘿蔔，村民笑呵呵。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮的何厝社區今年蘿蔔盛產，500平方公尺農地收成近900斤，堪稱大豐收，手捧大蘿蔔，村民笑呵呵。記者蔡家蓁／攝影

婆婆 金門 建築

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