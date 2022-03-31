公務員調動頻卡關 高市議員建議成立媒合平台

基層公務員想調動難度不小，即使兩人調動意願相符，仍受限法規無法順利互調，為了調動必須找民代「喬」事更是公開的秘密。一名高市府公務員說，目前受限法規，想調動要歷經一番折磨，一來是隨時關注心儀縣市、單位有無開缺，二來是請假往返面試，曾遇過一個職缺20多人爭取，簡直擠破頭。市議員林于凱提議公務人員比照教師的介聘系統，讓公務員調動更彈性，銓敘部採納此建議，目前研擬修法，高市府表示，樂觀其成，會努力爭取。

林于凱去年總質詢提出，高市應參考「教師介聘系統」，試辦公務員轉調媒合平台，讓公務員調動更具彈性，甚至可達到四角對調、六角對調等。現行制度讓公部門一個職缺常空著半年之久，繁雜的行政流程，也讓想調動的人員也須歷經重重關卡才能媒合成功。當時市長陳其邁也認為，這是好建議，要求人事處協助辦理。

市議員林于凱表示，現行公務體系調動缺乏彈性，導致基層公務員明明雙方有意願互調，卻無法如願。林于凱接獲陳情，有兩位在高雄市不同行政區服務的衛生所護理師，因家庭因素想互調，但因制度僵化，且有內規將人員依照年資分成3等級調任順序，兩人因順序不同無法互調，一卡就卡了近兩年。

高雄市人事處長陳詩鐘說，公務員調動目前還有不少法規問題待克服，今年人事處先從人事體制調動做試辦，已成功將4位本在嘉義、台南等地的高雄遊子調回高雄市政府。陳直言，教師與公務人員狀況不同，教師沒有職等問題，專業都是教學，公務人員職等、職稱、專業度較為複雜，加上法令限制，造成公務員調動制度缺乏彈性。陳詩鐘說，目前銓敘部已採納林于凱建議，朝修訂陞遷法方向努力，目前正請全國各主管機關表達意見。

一名不願具名公務員表示，自己今年在同單位就要滿10年了，一直以來做的事、遇的人都一樣，缺乏歷練。他表示，自己曾想調動到其他單位，雖做的事差異不大，但每個局處還是會有差異，機關作風也不同，完善、彈性的調動制度，對人才的培育確實較好，才不會讓工作變成一灘死水。