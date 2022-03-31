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近百音樂人齊聚高流 「吹海風音樂節」清明連假登場

中央社 / 高雄31日電

高雄流行音樂中心將於4月2日至3日推出「吹海風音樂節」，由金曲歌手魏如萱、以莉．高露、謝宇威、台灣鼓王黃瑞豐等幕前幕後共近百名音樂人，輪番帶來多類型音樂的精采演出。

高雄流行音樂中心將於4月2日至3日推出「吹海風音樂節」，和近百名音樂人一同到海邊度連假、玩音樂。短短2天內，將有流行、放客、藍調、爵士等多種音樂輪番在音浪堤岸演出，免票入場，還有港邊市集可以逛，搭配高雄港的浪漫海景，讓民眾跟著音樂一起搖擺、度過連假。

高流執行長李欣芸今天透過新聞稿說明，「吹海風音樂節」是由音樂人發起、音樂人製作的音樂節，除了流行歌手，更有許多藏身幕後的創作者、演奏家也都會現身舞台跟大家一起玩音樂。除了可以吹海風、看夕陽、逛市集、享受港邊美景，用最自在的方式享受高雄，主辦單位還準備了一個祕密表演，歡迎民眾來音樂節挖掘驚喜彩蛋。

高流公布精彩卡司，包含金曲歌王歌后魏如萱、以莉． 高露、謝宇威將分別與爵士大樂隊共同演出，展開流行與爵士的跨界演出。眾多廣告、電影、歌手御用鼓手，至今已經錄製超過十萬首歌曲的台灣鼓王、金曲特別貢獻獎得主黃瑞豐，也將在現場為觀眾帶來精湛鼓擊。此外，策劃整場活動、活躍於爵士與流行樂界的小號演奏家魏廣晧，也將帶領東華爵士大樂團現場與流行歌手合作演出。

身為高雄重要音樂重鎮，高流也召集了高雄市管樂團、國立高雄師範大學音樂系弦樂團等在地樂團為音樂節揭幕。知名Live Band餐廳「藍色狂想」的常駐樂團「乾杯不累」（The Combobulators），10名來自世界各地、只因都愛上高雄而定居的團員也將在現場演出。活動也將有King Cake New Orleans Jazz帶來台灣較不常見紐奧良爵士風格表演。

高流說明，「吹海風音樂節」從策畫到演出都是百分百音樂人執行，除了流行音樂，還有打造扣人心弦樂曲的演奏家登台，匯聚音樂產業不同領域的佼佼者，是編制完整的難得表演，也有台灣少見的陣容組合，開演前就有不少音樂人表達驚喜和期待，歡迎民眾假期一起來「吹海風」放鬆。

樂團 高雄流行音樂中心 連假

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