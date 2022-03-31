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屏東爭取用水平權 近5年投入億元受惠5644戶

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
為改善無自來水地區居民的用水權益，屏東縣政府近5年投入億元，106年至110年受惠用水戶數計5644戶。圖／屏東縣政府提供
為改善無自來水地區居民的用水權益，屏東縣政府近5年投入億元，106年至110年受惠用水戶數計5644戶。圖／屏東縣政府提供

為改善無自來水地區居民的用水權益，對於簡易自來水設備維修經費，現階段由中央經濟部水利署簡水工程補助計畫補助75%，剩餘25%由地方政府負擔。屏東縣政府水利處說，自106年至110年中央已補助經費8299萬元，縣府配合出資2766萬元，總經費合計1億1065萬元，106年至110年受惠用水戶數計5644戶。

縣府水利處水利行政科長郭峯志說，屏東縣境部分原民鄉部落居民汲引山澗水流做為民生用水，原住民族委員會補助經費建造蓄水池、引水管等，部落遂形成大大小小的簡易自來水事業，共計有42處；平地鄉也有同樣情形，居民為抽汲豐沛地下水做為民生及灌溉用水，興建水塔儲水並利用重力流引至各用水戶，估計有16處

他說，縣內由簡易自來水管委會發起，政府擔任協助角色，引取地面或地下水源的簡易自來水事業體約有58處，在水源供應上也擔任重要角色；簡水工程補助計畫雖可緩解無自來水地區居民用水不便的情形，但並非長久之計，唯有民眾申裝自來水才可保障用水安全，縣府後續也持續向中央爭取更多自來水延管工程及用戶外線補助經費，讓縣民均能有安全的自來水可使用。

屏東縣政府 地下水 原住民

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