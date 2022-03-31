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一卡通MONEY串接稅捐平台 國稅及全台地方稅都能繳

中央社 / 高雄31日電

一卡通公司與政府各項稅捐平台串接提供繳費服務，今天宣布完成國稅及全台地方稅的一卡通MONEY支付串接，綜合所得稅也將於5月納入一卡通MONEY繳稅範圍。

一卡通公司今天發布新聞稿表示，為滿足電支用戶生活支付需求，一卡通公司與政府各項稅捐平台串接提供繳費服務，也與財政部財政資訊中心合作完成國稅及全台地方稅的一卡通MONEY（原LINE PayMoney）支付串接。

一卡通公司指出，現在全國用戶只要透過繳稅帳單上的QR Code，就能使用一卡通MONEY繳納全國所有國稅及地方稅，包含國稅項目的營業稅、綜合所得稅、贈與稅及遺產稅，還有牌照稅、地價稅、房屋稅等地方稅。

一卡通公司以4月開徵的使用牌照稅為例指出，用戶只要打開LINE錢包，點選「繳費」功能，選擇「規費罰鍰稅捐」，選擇縣市後再點選「稅捐」，開啟QR Code掃描器掃描，即可使用一卡通MONEY完成付款。

此外，一卡通公司也祭出多項優惠措施，鼓勵民眾多利用一卡通MONEY繳稅，包括即日起至5月5日，用一卡通MONEY繳納牌照稅，至中油直營加油站或台亞加油站使用一卡通MONEY付款，就有一卡通MONEY儲值金6%回饋，儲值金回饋上限新台幣300元，等同現金。

另高雄市稅捐稽徵處也舉辦牌照稅抽獎活動，綁定「LINE 錢包」接收繳稅通知，並於5月3日前使用一卡通MONEY繳納今年度牌照稅，即可抽7-ELEVEN商品卡300元及百貨公司禮券等獎。

一卡通 LINE 加油站

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