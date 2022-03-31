快訊

侯友宜籲打第4劑新冠疫苗 陳時中鬆口曝規畫

新北+27確診足跡曝光！曾搭高鐵赴兩縣市 金山老街、壽司郎入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國最大里同樣加薪5千 議員要求檢討「同酬不同工」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員陳玫娟認為，樂見里長事務費調高，但市府也要重視基層里長同酬不同工現象。記者徐白櫻／翻攝
高市議員陳玫娟認為，樂見里長事務費調高，但市府也要重視基層里長同酬不同工現象。記者徐白櫻／翻攝

國內村里長可望「加薪」成為今日高雄市議會最熱話題，李柏毅、陳慧文、曾俊傑、陳玫娟等議員關心經費誰出、何時實施，也反映全國最大里的福山里同樣只加5千元，應檢討同酬不同工的問題。民政局長閻青智表示，立法院昨天初審通過，未來還有二、三審，機會相當大，預計實施日期為下屆村里長（2022年12月25日）上任，總經費為5346萬，會一併檢討里鄰人口戶數不均現象。

高市議會今日進行民政部門業務報告與質詢。針對立法院昨日初審通過村里長事務費由4.5萬元調升至5萬元，民進黨議員康裕成、陳慧文等人感謝立委許智傑提案，也肯定基層里長在防疫工作的辛苦與付出。

國民黨議員曾俊傑表示樂觀其成，但也請民政局研議提高鄰長的相關補助。另位同黨議員陳玫娟說，有關事務費調整，未來經費是由中央還是地方出錢，需要多少預算？何時實施？左營區福山里全國最大里，人口數多達4萬多人、菜公里也有3萬多人，但有些很小的里只有幾百人，同酬不同工的問題也要好好檢討。

民政局長閻青智答詢說，立法院昨天初審通過，未來還有二、三讀程序，機會相當大，高市包含原民區891里共需經費5346萬，屬於地方制度法規範由各區公所編列，要看立法期程而定，若在編預算之前還沒確認，可能要先墊付處理，實施日期為下屆村里長（2022年12月25日）；民政局會一併檢討里鄰人口戶數不均現象。

高市議員曾俊傑贊成調高里長事務費，也建議要一併檢討鄰長的相關補助。圖／高市議會國民黨團提供
高市議員曾俊傑贊成調高里長事務費，也建議要一併檢討鄰長的相關補助。圖／高市議會國民黨團提供

立法院 地方制度法 民進黨

延伸閱讀

趙天麟陪車掃...余宗熹：主委是公共財 真的很好用

立院初審通過 村里長事務補助費調至每月5萬元

防疫催生家用快篩 將朝國產自給自足

高鐵宣布加薪2.5% 4月1日起生效

相關新聞

屏東爭取用水平權 近5年投入億元受惠5644戶

為改善無自來水地區居民的用水權益，對於簡易自來水設備維修經費，現階段由中央經濟部水利署簡水工程補助計畫補助75%，剩餘2...

全國最大里同樣加薪5千 議員要求檢討「同酬不同工」

國內村里長可望「加薪」成為今日高雄市議會最熱話題，李柏毅、陳慧文、曾俊傑、陳玫娟等議員關心經費誰出、何時實施，也反映全國...

屏東豬屎味長年飄散 立委莊瑞雄提解方、縣府有話說

民進黨屏東縣長黨內初選廝殺激烈，參與初選的立委莊瑞雄今天拋出水資源升級政策主張，強調屏東雖然是農業大縣，且職棒球隊二軍訓...

金門出現首例確診個案 擎天廳確定將延後開放參觀

受全台疫情不斷延燒，與金門出現首例確診個案影響，原本將於明天起有條件開放的擎天廳，今天中午也傳出開放時間將往後延，具體延...

高雄鳳陽非營利幼兒園啓用 把童話世界搬到幼兒園

高雄市小港區鳳陽非營利幼兒園於今天啟用，並舉辦「童話魔法森林探險趣」兒童節慶祝活動。教育局主任秘書吳文靜化身為森林魔術師...

提前慶兒童節 高雄慢飛天使嗨玩遊樂場

兒童節將至，今天高市120多位慢飛天使齊聚兒童遊樂場，提前歡慶兒童節。高市社會局和社團法人高雄市中山陽光社會關懷協會合辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。