全國最大里同樣加薪5千 議員要求檢討「同酬不同工」

國內村里長可望「加薪」成為今日高雄市議會最熱話題，李柏毅、陳慧文、曾俊傑、陳玫娟等議員關心經費誰出、何時實施，也反映全國最大里的福山里同樣只加5千元，應檢討同酬不同工的問題。民政局長閻青智表示，立法院昨天初審通過，未來還有二、三審，機會相當大，預計實施日期為下屆村里長（2022年12月25日）上任，總經費為5346萬，會一併檢討里鄰人口戶數不均現象。

高市議會今日進行民政部門業務報告與質詢。針對立法院昨日初審通過村里長事務費由4.5萬元調升至5萬元，民進黨議員康裕成、陳慧文等人感謝立委許智傑提案，也肯定基層里長在防疫工作的辛苦與付出。

國民黨議員曾俊傑表示樂觀其成，但也請民政局研議提高鄰長的相關補助。另位同黨議員陳玫娟說，有關事務費調整，未來經費是由中央還是地方出錢，需要多少預算？何時實施？左營區福山里全國最大里，人口數多達4萬多人、菜公里也有3萬多人，但有些很小的里只有幾百人，同酬不同工的問題也要好好檢討。