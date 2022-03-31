屏東豬屎味長年飄散 立委莊瑞雄提解方、縣府有話說

民進黨屏東縣長黨內初選廝殺激烈，參與初選的立委莊瑞雄今天拋出水資源升級政策主張，強調屏東雖然是農業大縣，且職棒球隊二軍訓練基地還在屏東設立多年，但豬屎味長年來飄散不去，他將落實糞尿肥料的去味與重新利用，讓屏東的農業、畜牧業得到大幅改善。對此，縣府環保局長顏幸苑表示，莊委員可能因長期在台北不了解，其實環保署全國共列管7條重點河川，屏東縣的東港溪是唯一改善達環保署目標的河川。

「內心其實很感觸，因為豬屎味已困擾屏東多年！」莊瑞雄說，主因是縣內有許多大小不一的畜牧場，但屏東2條母親河「東港溪」、「武洛溪」都成為嚴重汙染的河川，尤其東港溪的汙染還排列全台第3名。

他說，這次參選縣長將水資源升級的目標加入政見中，要讓屏東有好水、好空氣，目前已有部分民間團體與鄉鎮長發動公私協力行動平台，落實執行環保署推動的「沼液沼渣回歸農田」政策，縣府環保局及農業處把關參與計畫的畜牧戶，必須將糞尿水發酵10日以上，沒臭味了才能提供農民做為肥液。​

他說，國際化肥漲價25%，農民的確需要便宜的肥料，而發酵豬糞肥既能免費提供農民又友善環境；對畜牧戶而言，可以節省電費、水汙稅及底泥清除費，絕對一舉數得，目前畜牧戶或農民，大部分都有意願使用發酵豬糞肥，最後一塊拼圖便是如何更方便的將發酵豬糞肥從畜牧場運輸到各農田；感謝有一群畜牧戶、台灣藍色東港溪協會居中媒合民間與公部門，由合作社協助各村設置中繼站，再由經營槽車隊試營運3年，先針對龍頸溪流域做為初階減廢目標，很欣賞這樣落實「源頭管理」的方法。

他說，過去就不斷邀集環保署及農委會，一同協助把最後一塊拼圖完成，透過快速利用農田消化發酵豬糞肥，做到每家畜牧戶「零排放」到河川，臭味就不會隨水瀰漫，畜牧戶也比較有充裕的成本投入類如益生菌的培養，讓豬糞尿臭味在出場區前臭味大幅下降； 屏東鄉親的大小事，就是他關心的事，他將繼續全力提升屏東的水環境與空氣品質，落實此公私部門的合作計畫，而且是全台首次規劃的模式，讓屏東超越屏東、讓屏東超越高雄。

對此，縣府環保局長顏幸苑表示，除了108年縣府成立的夜鷹早鳥、稽查無假期等稽查專案外，也補助農民廢水處理設施改善外，輔導農民肥分入田，目前已有327家通過，通過數和澆灌量皆為全國第一，河川汙染明顯改善； 屏東縣109年成立異味官能測定採樣隊及異味官能實驗室，是全國首創，由環保局與衛生局跨單位合作，110年採蹲點埋伏及成立臭異味專家學者輔導團，藉由稽查與輔導同步進行，去年畜牧業陳情案件共378件，比109年的702件減少46%。