清明連假將至 高市府公布幹道、景點車流預測
清明連假將至，高雄市交通局預估車流量，幹道將以首日4月2日流量最高，景點則以4月3日、4日車最多，尤其是旗津、西子灣與駁二周邊，下午將有明顯車潮。
今年清明連假自4月2日至5日共4天，交通局今天發布新聞稿表示，依歷年車流資料預測，今年清明連假市區主幹道的車流量將以連假首日4月2日最高。
而景點周邊則以4月3日及4日流量最高，預估流量較一般假日增加約20%至30%，其中以旗津、西子灣及駁二周邊車流較多，預計下午時段會出現明顯車潮。
根據交通局預測，市區景點方面，旗津、西子灣及駁二周邊於每天下午2時至6時人、車流較多；旗山美濃周邊則於每天上午11時至下午7時持續有車多情形；而佛光山周邊則以上午10時至12時車潮較明顯。
市區大型購物中心如巨蛋、夢時代、義享天地及義大等則於每天下午2時至7時人、車潮密集。連假期間各地景點人潮眾多且停車場易滿場，建議市民多利用捷運、公車或輕軌等公共運輸前往。
高速公路周邊幹道車流，東向往國道方面，每天上午9時至12時及下午2時至6時車潮較明顯；西向往市區方面則預估自上午11時至下午7時持續車多。
交通局表示，高雄市各墓區周邊於連假期間也將出現掃墓車流，民政局已規劃免費接駁公車，並於重點路段實施交通管制，建議民眾避開尖峰時段與路段。
交通局並提醒，「道路交通管理處罰條例」加重酒駕罰則，包括將原本酒駕、拒絕酒測累犯認定由5年延長為10年等，將自今天起施行；如有喝酒，切記不可開車或騎車上路，也注意不要宿醉上路。
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