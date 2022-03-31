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高雄鳳陽非營利幼兒園啓用 把童話世界搬到幼兒園
高雄市小港區鳳陽非營利幼兒園於今天啟用，並舉辦「童話魔法森林探險趣」兒童節慶祝活動。教育局主任秘書吳文靜化身為森林魔術師，帶領童話世界人物，與小朋友一起勇闖6大童話故事情境關卡。
位於小港區鳳陽國小內的鳳陽非營利幼兒園，是高雄市110學年度新設啟用的14所公共化幼兒園之一。教育局與鳳陽國小團隊歷時3年興建，委由高雄市關懷家庭教育發展協會經營，教學上結合生態與美感教育。
高雄市教育局今天在小港區啓用第一所專為幼兒打造、全新興建的鳳陽非營利幼兒園，舉辦「童話魔法森林探險趣」活動，把耳熟能詳的童話故事搬到幼兒園。吳文靜搖身一變為魔術師，帶領愛麗絲、兔子先生、紅心皇后、白雪公主、笑笑貓等，與小朋友一同點亮魔法樹，隨著魔法樹發出光芒，天空的氣球緩緩飄下，象徵高雄幼兒教育愈來愈亮眼，用專業與用心許孩子一個閃閃發光的童年。
吳文靜與小朋友們一起展開魔法森林探險之旅，勇闖「龜兔賽跑」體能障礙賽、「三隻小豬」幫小豬蓋房子、「糖果屋」動手做棉花糖、「睡美人」起床摺被子、「紅心皇后來PK」圖卡配對、「動物大樂隊」一起來演奏等關卡，並與由小朋友扮演的童話魔法森林小動物們一起開心跳舞。
吳文靜表示，兒童節是屬於孩子的日子，期許能以用心、專業的態度做教育，讓孩子每天都是兒童節、陪伴孩子快樂長大。為提供孩子更好的教保服務，高雄市在110學年度再新設公共化幼兒園14園，目前持續建置中的有6園，公共化教保服務達到4成目標，總計近3年來公共化幼兒園共增加380班，為全國最高。
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