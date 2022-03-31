科技聚落衍生4萬戶居住需求 高市助企業建安家住宅

打造南部半導體S廊帶，高雄科技聚落預估將迎來逾4萬戶居住需求，高市府推出安家住宅計畫，將協助有200戶以上員工居住需求的投資廠商，媒合房地興建安家住宅。

高雄市政府上午召開記者會，由副市長林欽榮率都發、地政、經發、法制、捷運等局處首長共同說明此一措施。

南部科學園區台南園區、高雄科學園區、橋頭科學園區、楠梓科技產業園區、仁武產業園區、屏東科學園區等，將串連成為南部科技廊帶，帶來就業機會，也衍生居住需求。

林欽榮說，未來半導體S廊帶成形，預估將有逾4萬戶居住需求，市府昨天頒布「高雄市政府企業安家住宅申請協助及整合平台作業要點」，創設跨局處整合平台，將協助有200戶以上員工安家需求的科技大廠興辦安家住宅。

都發局表示，作業要點協助廠商，指高雄市新增投資且新聘員工安家住宅需求達200戶以上，並符合高雄市促進產業發展自治條例所定策略性產業的民營企業。

都發局指出，作業要點將施行5年，由都發局建置整合平台，提供申請文件及媒合基地等相關資訊，讓企業可自行依需求進行產業發展評估與提出申請。

目前市府預計開放申請的安家住宅基地，包括岡山區87期重劃區國防部土地、大寮區81期重劃區完工後國防部分回土地及捷運岡山路竹延伸線聯開基地等，將透過設定地上權、附款式標售、公辦都更、捷運聯合開發等方式，提供企業評估申請。

林欽榮說，協助企業興辦安家住宅，與市府興建社宅不同，市府與中央合作興建逾萬戶社宅，將提供就業青年等族群居住。市府另協助企業興辦安家住宅，提供企業自家員工居住使用。