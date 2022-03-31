提前慶兒童節 高雄慢飛天使嗨玩遊樂場

兒童節將至，今天高市120多位慢飛天使齊聚兒童遊樂場，提前歡慶兒童節。高市社會局和社團法人高雄市中山陽光社會關懷協會合辦「用心陪伴-與您『童』樂」慢飛天使活動，讓小朋友美夢成真，不只暢遊室內兒童遊樂場，還拿到最喜歡的兒童節禮物「滅鼠先鋒」。慢飛天使家長鐘媽媽說，希望外界多了解慢飛天使，「了解是化解異樣眼光的第一步」。

高市社會局副局長葉玉如說，高雄約有3283位慢飛天使，目前設有16處早療機構，協助慢飛天使學習技能、接觸人群，不少孩子因早療協助，及早發現、及早療育，都有很不錯的成效，「也有不少孩子在早療後就進入一般學習體系，這都是很讓人感動的事。」

高雄市中山陽光社會關懷協會連續7年與社會局合作，在每年兒童節舉辦圓夢活動，協會表示，今年不少孩子、家長希望能到室內的兒童樂園，雖然經費會大舉提升，但錢的事情協會來想辦法，看到孩子的笑容是最棒的。慢飛天使在球池、溜滑道、遊戲區等區域玩得不亦樂乎，陳媽媽說，照顧慢飛天使的過程辛苦，這樣的活動不只孩子開心，對照顧者也有療癒效果。

鐘媽媽帶著6歲大的宸炘參與活動，鐘媽媽說，宸炘是腦麻的孩子，從一歲就開始復健，三歲時進入早療體系就讀，目前6歲，已學會拿著輔具走路，可以自己到很多想去的地方，也學會不少生活技能。宸炘童言童語說，今天很開心，兒童節快樂。鐘媽媽說，孩子最終還是要進入社會，多與社會大眾接觸，讓大家認識他們都是很重要的，「只有透過認識才能減低異樣的眼光，讓孩子在更友善的環境下長大。」