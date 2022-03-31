快訊

租屋補貼重大變革！政院砸300億加碼 四大族群50萬戶受惠

中和公寓多人染疫 醫曝抓不完的「台灣獨有破口」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提前慶兒童節 高雄慢飛天使嗨玩遊樂場

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
社團法人高雄市中山陽光社會關懷協會連續7年籌資與社會局合辦慢飛天使兒童節活動。記者林巧璉／攝影
社團法人高雄市中山陽光社會關懷協會連續7年籌資與社會局合辦慢飛天使兒童節活動。記者林巧璉／攝影

兒童節將至，今天高市120多位慢飛天使齊聚兒童遊樂場，提前歡慶兒童節。高市社會局和社團法人高雄市中山陽光社會關懷協會合辦「用心陪伴-與您『童』樂」慢飛天使活動，讓小朋友美夢成真，不只暢遊室內兒童遊樂場，還拿到最喜歡的兒童節禮物「滅鼠先鋒」。慢飛天使家長鐘媽媽說，希望外界多了解慢飛天使，「了解是化解異樣眼光的第一步」。

高市社會局副局長葉玉如說，高雄約有3283位慢飛天使，目前設有16處早療機構，協助慢飛天使學習技能、接觸人群，不少孩子因早療協助，及早發現、及早療育，都有很不錯的成效，「也有不少孩子在早療後就進入一般學習體系，這都是很讓人感動的事。」

高雄市中山陽光社會關懷協會連續7年與社會局合作，在每年兒童節舉辦圓夢活動，協會表示，今年不少孩子、家長希望能到室內的兒童樂園，雖然經費會大舉提升，但錢的事情協會來想辦法，看到孩子的笑容是最棒的。慢飛天使在球池、溜滑道、遊戲區等區域玩得不亦樂乎，陳媽媽說，照顧慢飛天使的過程辛苦，這樣的活動不只孩子開心，對照顧者也有療癒效果。

鐘媽媽帶著6歲大的宸炘參與活動，鐘媽媽說，宸炘是腦麻的孩子，從一歲就開始復健，三歲時進入早療體系就讀，目前6歲，已學會拿著輔具走路，可以自己到很多想去的地方，也學會不少生活技能。宸炘童言童語說，今天很開心，兒童節快樂。鐘媽媽說，孩子最終還是要進入社會，多與社會大眾接觸，讓大家認識他們都是很重要的，「只有透過認識才能減低異樣的眼光，讓孩子在更友善的環境下長大。」

兒童福利服務中心主任陳秀雯說，目前高雄有618人接受早療服務，除了據點服務外，也提供居家協助，目前高市有16處早療中心、機構，今年預計增加2處，中心正在燕巢、美濃等地尋覓適合的場地。6歲以前是早療黃金期，如家長有任何疑問都可洽詢早療中心。

120多位慢飛天使在高市skm park兒童遊樂場裡玩得不亦樂乎。記者林巧璉／攝影
120多位慢飛天使在高市skm park兒童遊樂場裡玩得不亦樂乎。記者林巧璉／攝影
高市慢飛天使今早出早療中心，暢遊兒童遊樂場。記者林巧璉／攝影
高市慢飛天使今早出早療中心，暢遊兒童遊樂場。記者林巧璉／攝影
提前讓慢飛天使過兒童節，高市社會局和社團法人高雄市中山陽光社會關懷協會，今帶120位慢飛天使暢遊兒童遊樂場。記者林巧璉／攝影
提前讓慢飛天使過兒童節，高市社會局和社團法人高雄市中山陽光社會關懷協會，今帶120位慢飛天使暢遊兒童遊樂場。記者林巧璉／攝影
鐘媽媽帶著6歲大的宸炘參與慢飛天使兒童節活動。記者林巧璉／攝影
鐘媽媽帶著6歲大的宸炘參與慢飛天使兒童節活動。記者林巧璉／攝影
高雄市社會局長謝琍琍（右）發兒童節禮物給慢飛天使，其中有小朋友最愛的滅鼠先鋒。記者林巧璉／攝影
高雄市社會局長謝琍琍（右）發兒童節禮物給慢飛天使，其中有小朋友最愛的滅鼠先鋒。記者林巧璉／攝影
120多位慢飛天使在高市skm park兒童遊樂場裡玩得不亦樂乎。記者林巧璉／攝影
120多位慢飛天使在高市skm park兒童遊樂場裡玩得不亦樂乎。記者林巧璉／攝影

兒童節 高雄市

延伸閱讀

「最台」兒童節活動 台南新市孩童說唱台語詩歌

「宜蘭兒童周」推六重好禮 蘭陽學子歡樂過節

兒童節來點不一樣的！彰化大村國小校園解謎任務high翻天

兒童節玩創意！金門辦造型冰淇淋人氣票選等你來挑戰

相關新聞

高雄鳳陽非營利幼兒園啓用 把童話世界搬到幼兒園

高雄市小港區鳳陽非營利幼兒園於今天啟用，並舉辦「童話魔法森林探險趣」兒童節慶祝活動。教育局主任秘書吳文靜化身為森林魔術師...

提前慶兒童節 高雄慢飛天使嗨玩遊樂場

兒童節將至，今天高市120多位慢飛天使齊聚兒童遊樂場，提前歡慶兒童節。高市社會局和社團法人高雄市中山陽光社會關懷協會合辦...

六龜台28線粉色花旗木登場 騎自行車還有加碼好禮

高雄市六龜區台28線、台27甲沿線花旗木陸續綻放，茂林國家風景區管理處配合觀光局「2022 Go Bike TAIWAN...

迎台積電加速整治 高市宣布高煉場第3區土汙場址解列

高雄為迎台積電，加速中油高雄煉油廠汙染場址整治，全場169.5公頃，分6區整治，高市工務局今宣布，台積電預訂落腳的第三區...

台積電效應人口增加人力不足！議員李柏毅爭取擴編

高雄市整體人口下降，楠梓、仁武等區人口卻是逆勢成長。高市議員李柏毅指出，高雄市前鎮區與楠梓區人口數相當，區公所人力卻相差...

改善移動源減空汙！高市加碼加量老舊機車汰換補助

高雄市環保局今天宣布，為持續鼓勵市民淘汰一至四期老舊機車改用電動二輪車，減少空氣汙染物排放，111年持續推出汰舊換新加碼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。