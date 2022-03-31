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六龜台28線粉色花旗木登場 騎自行車還有加碼好禮

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
茂管處推出「茂林─高雄山城線」自行車路線認證活動，現在沿線騎自行車可見一整排粉色花旗木。圖／茂管處提供
茂管處推出「茂林─高雄山城線」自行車路線認證活動，現在沿線騎自行車可見一整排粉色花旗木。圖／茂管處提供

高雄市六龜區台28線、台27甲沿線花旗木陸續綻放，茂林國家風景區管理處配合觀光局「2022 Go Bike TAIWAN玩騎認證」，推出「茂林─高雄山城線」自行車路線認證活動，即日起至4月30日另有國旅券加碼抽獎活動「Good Maolin 購茂林」有機會抽中捷安特電動輔助自行車，邀遊客到山區旅遊。

茂管處長柯建興表示，觀光局推出玩騎認證中「茂林─高雄山城線」是16條多元自行車路線的唯一一條山岳型路線，起訖點為高雄市美濃區的美濃湖至六龜區的六龜大橋，途經台28線、台27甲，沿線種有花旗木，現在正值開花時節，花旗木又稱為泰國櫻花，花期時開粉紅色花朵，讓道路瞬間成為粉紅大道，騎自行車經過可感受粉紅花瓣雨的浪漫景象。

茂管處表示，交通部觀光局「2022 Go Bike TAIWAN玩騎認證」即日起至4月30日，民眾只要完騎16條多元自行車路線中任一條路線，並至指定景點完成認證，即可獲得該路線專屬限量紀念徽章及玩騎大獎抽獎資格，茂管處另再推出加碼抽獎，民眾完騎後至十八羅漢山服務區或新威遊客中心擇一地點進行認證，即可現場參加抽獎獲得茂林路線限定好禮；茂管處也提供10人以上團體騎乘的快速通關服務，讓車友們快速取得認證。

茂管處表示，國旅券將於4月底到期，為服務民眾也推出國旅券加碼活動，民眾於高雄市或屏北三鄉（瑪家鄉、三地門鄉、霧台鄉）以國旅券消費滿1000元即贈1張摸彩券，消費金額越多，得獎機率越高，最大獎為捷安特電動輔助自行車。相關資訊可上「台灣自行車旅遊網」或「台灣自行車節」粉絲專頁查詢，國旅券加碼活動可至茂管處官網「國旅券使用專區」查詢，或關注茂管處粉絲專頁「Fun心遊茂林」。

茂管處推出「茂林─高雄山城線」自行車路線認證活動，現在沿線騎自行車可見一整排粉色花旗木。圖／茂管處提供
茂管處推出「茂林─高雄山城線」自行車路線認證活動，現在沿線騎自行車可見一整排粉色花旗木。圖／茂管處提供
茂管處推出「茂林─高雄山城線」自行車路線認證活動，現在沿線騎自行車可見一整排粉色花旗木。圖／茂管處提供
茂管處推出「茂林─高雄山城線」自行車路線認證活動，現在沿線騎自行車可見一整排粉色花旗木。圖／茂管處提供

自行車 六龜

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