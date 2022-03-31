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迎台積電加速整治 高市宣布高煉場第3區土汙場址解列

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高市府為迎台積電，加速中油高雄煉油廠整治作業，其中台積電預定落腳的第三區，已解除列管。記者王昭月／翻攝
高市府為迎台積電，加速中油高雄煉油廠整治作業，其中台積電預定落腳的第三區，已解除列管。記者王昭月／翻攝

高雄為迎台積電，加速中油高雄煉油廠汙染場址整治，全場169.5公頃，分6區整治，高市工務局今宣布，台積電預訂落腳的第三區已經環保局驗證通過，解除土壤汙染列管場址及土壤汙染管制區畫定。

「高雄市正式向高科技產業城市又邁進了一步」，高市工務局長楊欽富說，市府團隊去年年中接手整治作業後，將台積電(tsmc)第一階段預計落腳的第三區作為首先整治區，目前已順利完成汙染土壤移除作業，經環保局審查及最終驗證後，也解除列管，後續將把土地交付經發局進行園區開發作業。

工務局新工處表示，整治期間各施工廠商緊鑼密鼓辦理開挖及整治，高峰期甚至動用上百台開挖及運輸機具同時作業，讓整治進度穩定超前。另整治期間除要求品質外，亦重視二次汙染的防制問題，環保局均不定期派員進入廠區抽查空氣品質，也在廠區周圍設置連續性環境監測設備，降低對周圍居民的影響。

高市工務局表示，高煉廠第三區土壤正式解列，未來將提供台積電第一期設廠使用，其它區域也會依序進行整治並交付利用，進一步活化左楠地區土地利用，更能結合周邊南科園區及橋頭科學園區，達到串聯南部半導體材料S廊帶計畫。

台積電 半導體 中油

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