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清明連假天氣轉壞 澎湖疏運靠空運加班

中央社 / 澎湖縣31日電

迎接今年觀光季開鑼的清明連假，受到天氣影響，海運幾告停航，各航空加班並調度部份放大機型因應疏運，要讓清明連假的台澎交通順暢。

澎湖滿天星航運負責人呂正祺向中央社記者表示，嘉義布袋航線今天還維持1個定期航班，清明連假4月2日、3日2天，原本與凱旋與太吉3家海運聯營，每天共有7個航班，但因受天候影響，港口公告管制進出，海上交通疏運泡湯，連假訂位乘客超過5000人也都告取消。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年清明連假，民航局在4月1日至6日的管制機位，共提供澎湖航線742架次7萬436個機位，另2家航空還加班有28架次5000多個機位，均在1月和3月間完成訂位。

今年清明連假，初估有超過5000人透過海運往返，但因海上風浪增強，海上交通宣告停航，縣府旅遊處因應大批人潮，積極向航公司爭取加班，其中立榮航空在31日和4月1日高澎航線再增飛1班放大機型，華信航空4月1日則加班高澎航線班次，並適時機動爭取加班，以紓緩人潮。

旅遊處表示，立榮航空高澎航線調整放大機型為31日下午4時10分高雄至澎湖、下午5時40分澎湖至高雄；4月1日下午1時20分高雄澎湖、下午2時50分澎湖高雄；華信航空4月1日加班下午4時45分高雄澎湖、下午6時15分澎湖高雄，有需求旅客可前往訂位。

因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台澎間的嘉義布袋與澎湖海上交通，近年幾乎停擺，今年疫情趨緩後，清明連假被視為今年第一波觀光季登場，卻受到天氣海上風浪增強影響，連假船班都將停擺，業者頗為無奈，觀光季人潮還得再等等。

澎湖 連假 加班

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