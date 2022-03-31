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台積電效應人口增加人力不足！議員李柏毅爭取擴編
高雄市整體人口下降，楠梓、仁武等區人口卻是逆勢成長。高市議員李柏毅指出，高雄市前鎮區與楠梓區人口數相當，區公所人力卻相差十幾人，楠梓人口數持續增加，人力要有所調整。民政局長閻青智表示，短期先釋放控管員額，之後進一步通盤檢討以解決人力不足問題。
高市議會今天起進行民政部門業務報告與質詢。楠梓區人口數19萬人，公所員額編制70人，實際可進用65人，因工作負擔大，不少員工提早退休形成惡性循環。另方面，前鎮區人口18.2萬人，公所員額編制與實際可進用員工都是81人。
議員李柏毅說，近年防疫疫苗等庶務工作繁重，前鎮區與楠梓區人口數都是19萬人左右，公所人力卻差很多，未來台積電進駐後，楠梓區的負荷量會非常大，今年楠梓、援中、楠陽、右昌等國小全部滿額，小孩要分配去其他地方念書，希望民政局針對楠梓區公所的人力有所調整，援中地區也需要增設戶政辦公處。
民政局長閻青智答詢說，高雄縣市合併後，公所編制數確實需要整體檢討，仁武區也有相同問題，短期會先透過控管凍結的員額先釋放出來，長期要來通盤檢討，過去人事單位希望民政局總量控管，若人口有增有減的話要整體考量，短期方案民政局都會支持；戶政延伸至援中地區的服務也會爭取。
人事處長陳詩鐘表示，針對區公所人力部分，過去有區里微調，會跟民政局進一步合作協調。
此外，李柏毅也關心未來村里長事務費若從4.5萬元提升至5萬元，高雄市府增加5346萬元預算，未來由中央補助或市府預算支應，民政局要跟中央進一步確認。
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