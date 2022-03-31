改善移動源減空汙！高市加碼加量老舊機車汰換補助
高雄市環保局今天宣布，為持續鼓勵市民淘汰一至四期老舊機車改用電動二輪車，減少空氣汙染物排放，111年持續推出汰舊換新加碼補助，補助最高達7千元，並提高補助名額嘉惠更多市民，鼓勵換購電動二輪車。
高雄市空氣汙染物來源為固定源、移動源、逸散源，占比各約三分之一，環保局除積極管制固定源及逸散源外，移動源改善也是加強努力目標。
空汙與噪音防制科長王亭鈞表示，今年度高雄市加碼補助共有4個補助項目，補助金額為500至7000元，採分項限額方式辦理，其中換購重型電動機車數量由去年的3700輛增加至7500輛；新購重型電動機車數量也由去年的2000輛增加至2850輛，總補助金額增加2868萬。補助期間為111年1月1日至111年12月31日止，收件日期至112年1月10日止，今年度購買的都可以申請，請市民把握機會儘早汰換。
環保局指出，高雄市從105年起推動汰換新加碼補助，加速汰換老舊機車，統計105至110年已淘汰46萬老舊機車，其中二行程淘汰28萬5173輛，為全國第一。目前高雄市機車設籍數量205萬輛，其中老舊燃油機車仍約占四分之一。
環保局長張瑞琿表示，一至四期老舊燃油機車隨著車齡增加引擎劣化，汙染程度將愈來愈高。根據110年路邊攔檢的結果，4800輛一至四期機車有660輛不合格，不合格率達13.8％。 提醒家中仍有一至四期機車尚未完成汰舊或想新購電動二輪車的市民，把握今年增加補助名額的機會，儘快完成報廢回收或購車手續提出申請，洽詢電話0800073073，或上高雄市環保局專網查詢。
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