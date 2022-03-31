改善移動源減空汙！高市加碼加量老舊機車汰換補助

高雄市環保局今天宣布，為持續鼓勵市民淘汰一至四期老舊機車改用電動二輪車，減少空氣汙染物排放，111年持續推出汰舊換新加碼補助，補助最高達7千元，並提高補助名額嘉惠更多市民，鼓勵換購電動二輪車。

高雄市空氣汙染物來源為固定源、移動源、逸散源，占比各約三分之一，環保局除積極管制固定源及逸散源外，移動源改善也是加強努力目標。

空汙與噪音防制科長王亭鈞表示，今年度高雄市加碼補助共有4個補助項目，補助金額為500至7000元，採分項限額方式辦理，其中換購重型電動機車數量由去年的3700輛增加至7500輛；新購重型電動機車數量也由去年的2000輛增加至2850輛，總補助金額增加2868萬。補助期間為111年1月1日至111年12月31日止，收件日期至112年1月10日止，今年度購買的都可以申請，請市民把握機會儘早汰換。

環保局指出，高雄市從105年起推動汰換新加碼補助，加速汰換老舊機車，統計105至110年已淘汰46萬老舊機車，其中二行程淘汰28萬5173輛，為全國第一。目前高雄市機車設籍數量205萬輛，其中老舊燃油機車仍約占四分之一。