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不一樣的家！高雄慈暉學園為受暴失依少年填補沒家缺憾

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
慈暉關懷學園的團體家庭營造溫馨環境，孩子擁有自己的房間，也學習家務，並建立人際互動能力。記者王慧瑛／攝影
慈暉關懷學園的團體家庭營造溫馨環境，孩子擁有自己的房間，也學習家務，並建立人際互動能力。記者王慧瑛／攝影

「每個孩子都不該被放棄！」高雄慈暉關懷學園是許多受虐孩子中繼站，黝黑瘦小的「小寶」被父親施虐逃家，另一名少年「偉偉」曾遭養母打得遍體鱗傷，進而安置到慈暉學園，「小寶」一度習慣躲進衣櫃裡睡覺，「偉偉」則會藏麵包等食物，讓陪伴他們的生輔老師看了不忍，這些都與過去生活缺乏安全感有關，經過團體家庭等方式互動，重拾對人的信任關係，逐漸變得陽光，走出受暴陰霾。

位在高雄鳳山的慈暉關懷學園，專門服務12至18歲青少年，他們大多有段艱辛的成長歷程，多屬高關懷、弱勢背景。慈暉關懷學園主任胡靜婷說，慈暉的孩子部分曾經迷失，或曾對人性失去信賴，學園老師扮演媽媽、哥哥角色，給愛補足沒家缺憾，引導他們重新找到自我定位，扶助孩子有一天能回歸社會與家庭。

慈暉學園每個孩子都有令人揪心的過去，「小寶」被父親施虐逃家，父親一喝酒就變了一個人，會打孩子出氣，「小寶」經常在外流浪，全身髒兮兮，被安置到學園第一天，身上汙垢要用菜瓜布刷洗才能洗得乾淨，隔天生輔員找不到人，後來才發現他躲在衣櫃睡覺，因為他對新環境沒安全感，慢慢建立信任後，他逐漸變得陽光，後來大學讀社工系，也重新建立與父親的情感。

「偉偉」是另一個受暴孩子，曾被養母打得渾身傷，他被安置到慈暉學園時，看到食物眼睛發亮，瘦小的他，食量驚人，某天房間發出臭味，生輔老師在棉被下找到變質的麵包、蘋果，因為他過去有一頓沒一頓，習慣留些食物在身旁，對照時下孩子普遍衣食無虞，「偉偉」處境讓人不捨。

生輔老師林瑛梓說，每個孩子本性都是善良的，孩子在原生家庭遭受不當對待或受創，希望來到慈暉學園能找到歸屬感，老師們用心營造有安全感的溫馨環境，給孩子更多理解和包容，陪伴他們度過人生低潮，看到孩子慢慢長出創傷復原力，是最欣慰的事。另一名生輔老師林煒竣說，每個孩子背後都有一段辛酸故事，看著他們慢慢有笑容，愈來愈有自信，蛻變、重生過程讓人感動。

慈暉關懷學員生輔老師林瑛梓（左）陪伴孩子10年，她說，到孩子慢慢長出創傷復原力，是最欣慰的事。右為生輔老師林煒竣。記者王慧瑛／攝影
慈暉關懷學員生輔老師林瑛梓（左）陪伴孩子10年，她說，到孩子慢慢長出創傷復原力，是最欣慰的事。右為生輔老師林煒竣。記者王慧瑛／攝影
財團法人高雄市私立慈暉關懷學園孩子透過經營麵食館、烘焙坊等學習機會，從中摸索興趣，也描繪未來夢想藍圖。記者王慧瑛／攝影
財團法人高雄市私立慈暉關懷學園孩子透過經營麵食館、烘焙坊等學習機會，從中摸索興趣，也描繪未來夢想藍圖。記者王慧瑛／攝影
慈暉關懷學園的團體家庭陪伴高關懷的青少年學習自立，牆上布告欄貼著生輔老師寫給孩子的叮嚀，就像家人般互動，真摯動人。記者王慧瑛／攝影
慈暉關懷學園的團體家庭陪伴高關懷的青少年學習自立，牆上布告欄貼著生輔老師寫給孩子的叮嚀，就像家人般互動，真摯動人。記者王慧瑛／攝影
慈暉關懷學園主任胡靜婷扛起重責，她說，只要給愛，每個孩子都可以是super star，目前家園建物是租來的，她正努力奔走，想為孩子蓋一個永久安定的家。記者王慧瑛／攝影
慈暉關懷學園主任胡靜婷扛起重責，她說，只要給愛，每個孩子都可以是super star，目前家園建物是租來的，她正努力奔走，想為孩子蓋一個永久安定的家。記者王慧瑛／攝影
慈暉關懷學園的團體家庭營造溫馨環境，牆上的規範，是生輔老師和孩子之間的約定。
慈暉關懷學園的團體家庭營造溫馨環境，牆上的規範，是生輔老師和孩子之間的約定。
財團法人高雄市私立慈暉關懷學園是高關懷少年的家，生輔老師陪伴生活，幫助孩子學習自立，也給愛補足沒家缺憾。記者王慧瑛／攝影
財團法人高雄市私立慈暉關懷學園是高關懷少年的家，生輔老師陪伴生活，幫助孩子學習自立，也給愛補足沒家缺憾。記者王慧瑛／攝影

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