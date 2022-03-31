不一樣的家！高雄慈暉學園為受暴失依少年填補沒家缺憾

「每個孩子都不該被放棄！」高雄慈暉關懷學園是許多受虐孩子中繼站，黝黑瘦小的「小寶」被父親施虐逃家，另一名少年「偉偉」曾遭養母打得遍體鱗傷，進而安置到慈暉學園，「小寶」一度習慣躲進衣櫃裡睡覺，「偉偉」則會藏麵包等食物，讓陪伴他們的生輔老師看了不忍，這些都與過去生活缺乏安全感有關，經過團體家庭等方式互動，重拾對人的信任關係，逐漸變得陽光，走出受暴陰霾。

位在高雄鳳山的慈暉關懷學園，專門服務12至18歲青少年，他們大多有段艱辛的成長歷程，多屬高關懷、弱勢背景。慈暉關懷學園主任胡靜婷說，慈暉的孩子部分曾經迷失，或曾對人性失去信賴，學園老師扮演媽媽、哥哥角色，給愛補足沒家缺憾，引導他們重新找到自我定位，扶助孩子有一天能回歸社會與家庭。

慈暉學園每個孩子都有令人揪心的過去，「小寶」被父親施虐逃家，父親一喝酒就變了一個人，會打孩子出氣，「小寶」經常在外流浪，全身髒兮兮，被安置到學園第一天，身上汙垢要用菜瓜布刷洗才能洗得乾淨，隔天生輔員找不到人，後來才發現他躲在衣櫃睡覺，因為他對新環境沒安全感，慢慢建立信任後，他逐漸變得陽光，後來大學讀社工系，也重新建立與父親的情感。

「偉偉」是另一個受暴孩子，曾被養母打得渾身傷，他被安置到慈暉學園時，看到食物眼睛發亮，瘦小的他，食量驚人，某天房間發出臭味，生輔老師在棉被下找到變質的麵包、蘋果，因為他過去有一頓沒一頓，習慣留些食物在身旁，對照時下孩子普遍衣食無虞，「偉偉」處境讓人不捨。