金門清明應景必吃擦餅 鄉長楊忠俊揪獨居長輩吃出健康

每到清明節前後，金門的習俗就是要吃擦餅（春捲），幾乎家家戶戶都會準備「擦餅菜」拜拜並享用，金寧衛生所就結合金寧鄉公所與金大護理系，舉辦一場「高齡友善社區、世代融合」活動，邀請古寧頭的獨居長輩一起來吃「擦餅」，讓不少老人家都說好懷念的好滋味！

此次活動雖然只有30位長輩參加，但古寧頭社區在理事長李金鎗的率領下，已經忙了一天半，才將道地的「擦餅菜」準備好，李金鎗說，金門俗諺「清明節呷擦餅」，擦餅是清明節的特色飲食。金門因春捲皮在烤熱的煎盤上來回擦拭，稱為「擦餅」或「拭餅」，也有人取諧音稱「七餅」或是春捲。

參與的老人家有的包的很上手，輕輕鬆鬆就包了一個超大的「七餅」享用，有的則因為包的不夠紮實，讓「七餅」破掉，笑著說「功夫不好」，在場的護理師也把握機會教導老人家如何吃得營養又健康，有的還貼心幫老人家包「七餅」讓長輩們享用。

金寧鄉長楊忠俊則表示，金門和台灣包的內餡不同。台灣主要是豆芽菜、高麗菜、叉燒肉、酸菜、菜脯、蛋酥；金門則是有紅蘿蔔、豆乾、豌豆、香菇、芹菜、蒜苗、韭菜、五花肉等，所有食材都要切成細細的長條，相當費工。