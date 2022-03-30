全中運聖火傳抵澎湖 看好高女歐旻珩跳高奪牌
111年全國中等學校運動會聖火今天傍晚傳抵澎湖，由縣長賴峰偉代表接受，將展開全島傳遞，並授旗給代表隊。澎湖縣代表團有6項賽事，其中歐旻珩看好在高女組跳高奪冠。
全國中等學校運動會聖火，今天傍晚傳抵澎湖天后宮，由教育處長蘇啟昌接下聖火，交給澎湖聖火隊展開傳遞，傍晚在縣政府前廣由賴峰偉親自接下聖火。
教育處表示，全中運4月16日至21日在花蓮縣登場。這次共有田徑、羽球、游泳、跆拳道、木球與競技溜冰6項賽事，隊職員、選手共72人。除歐旻珩有望衛冕，另外首次參賽的滑輪溜冰選手蔡孟澔、藍立芯二人在雙人花式繞棒賽中也被看好。
就讀馬公高中的歐旻珩人高腿長，曾在校慶運動會1600公尺班際接力賽擔任最後1棒，在大幅落後下足踩風火輪連超4人逆轉，影片在網路瘋傳。去年全中運高女組跳高更是「二連霸」。
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