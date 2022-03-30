金門獲贈手持無線超音波 4月優先配置基層

金門縣獲仁寶電腦團隊捐贈3台手持式無線超音波。衛生局表示，將於4月底陸續配置金沙鎮、烈嶼鄉衛生所，以及烏坵海軍陸戰隊守備大隊醫務所，提供更高品質基層醫療服務。

捐贈儀式今天在衛生福利部舉行，由衛福部次長石崇良代表受贈並頒贈感謝狀。金門縣衛生局新聞稿表示，因應離島遠距及行動醫療需求，仁寶電腦副董事長陳瑞聰關懷離島鄉親，捐贈輕便手持式無線超音波系統，供離島衛生所使用。

衛生局長李錫鑫感謝仁寶電腦團隊回饋社會，將於4月底前陸續配置3台到金沙鎮、烈嶼鄉兩地衛生所，以及烏坵海軍陸戰隊守備大隊醫務所，提供更高品質基層醫療服務，並搭配遠距及巡迴醫療使用，讓居民更輕鬆獲得專科醫療照護。

衛生局醫事科表示，這款手持式無線超音波，體積小重量輕、機動性高，操作時只需1台平板即可及時獲得檢查影像，方便醫師在看診巡迴醫療時使用，有效提升醫療品質，讓當地居民有更多機會提早診斷，發揮行動醫療及遠距醫療效益。

原鄉或離島受限地理環境及交通，民眾外出看病不容易，遠距醫療可彌補專科醫療服務不足；對於長期居家臥床病人，透過居家醫療「病人不動，醫護動」照護模式更顯重要。

衛福部積極布建及完備遠距醫療基礎建設，2021年起更擴大推動41處原鄉離島衛生所遠距醫療專科門診。在通訊診療法規與健保給付逐步鬆綁下，未來除逐步擴大適用場所，並陸續增加其他專科 (如心臟科、腸胃科等) 遠距服務。

此外，衛福部也將透過「遠距醫療平台」建置，發展遠距醫療照護模式，建立品質監測指標（如即時看診人次、每月看診人次、各地各科會診情形及轉診率等趨勢），提供數位決策應用。