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高雄雙捷運聯開首案今公告招商 8月底截止

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄首件雙捷運衛武營站聯合開發案今公告上網，8月30日截止收件。圖／高市捷運局提供
高雄首件雙捷運衛武營站聯合開發案今公告上網，8月30日截止收件。圖／高市捷運局提供

高雄首件雙捷運衛武營站聯合開發案今公告上網，8月30日截止收件，預計打造辦公大樓、藝術旅館、景觀住宅和藝術空間等，投資金額約180億元。基地內坐擁橘線O10站5號出口及未來黃線Y18站雙捷運，面積約5450坪。高市府將此案定位為「衛武營藝術之丘」。

捷運局長吳義隆表示，基地位於苓雅區三多一路與建軍路，國道一號交流道下5分鐘，鄰近鳳山生活圈。同時擁抱衛武營藝術文化中心、70公頃綠地景觀，西側為國軍高雄總醫院、東南側為三井LaLaport預定地，基地連結衛武營特商區與台鐵機廠兩處大基地共生發展形成「鳳山中城」。未來本開發基地結合周邊包括衛武營藝術文化中、衛武營迷迷村、「K Hub」等文藝資源，打造高雄成為南方嶄新的藝術創造場域及新興藝文產業聚落，帶動區域藝術雙核心發展。

捷運局指出，此案為高雄首例領取價值權利金案件，初估投資金額約180億元，至少創造350億元開發價值，除增加超過6千個就業機會外，開發後也將提升捷運整體運量，帶動地區整體朝TOD導向發展。

捷運局表示，此案屬都市計畫屬第五種商業區（建蔽率70%、容積率840%）及交通用地（建蔽率40%、容積率400%），可作為產業辦公、藝文商業、藝文旅館及景觀住宅等使用。市府將以「利潤共享」的理念推動聯開案，由投資人及市府攜手合作開發。

高雄捷運黃線預定於117年底完工通車，未來將以完善的地下聯通通道本開發大樓、兩個捷運站及通往衛武營、三井LaLaport，民眾可從捷運站進入開發大樓，享受「到站即到店、到站即到家」的便利生活。相關招標資訊可於捷運局網站的「聯開專辦」→「開發公告事項」→「本局開發基地」。

高雄首件雙捷運衛武營站聯合開發案今公告上網，8月30日截止收件。圖／高市捷運局提供
高雄首件雙捷運衛武營站聯合開發案今公告上網，8月30日截止收件。圖／高市捷運局提供
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