防疫情升溫 高雄18歲以上接種任一劑疫苗都請喝咖啡

新冠疫情近日升溫，全台出現至少17條不明傳播鏈，高雄市長陳其邁指台灣社區仍有零星感染，代表社區感染風險增加，鼓勵民眾疫苗仍是要打好、打滿，高雄4月1日在捷運三多站，2日在捷運美麗島站、左營站均設置疫苗接種站，將施打莫德納疫苗，18歲以上打任一劑，就送超商咖啡券1張。

高雄市衛生局為鼓勵民眾接種，先後送出白米及禮券，近日則請喝咖啡，衛生局表示，4月1日捷運三多站， 2日在捷運美麗島站穹頂大廳、左營站，18歲以上民眾在下午1點至4點半、晚上5點半至7點半接種莫德納疫苗第1、2、3劑，都可領取超商咖啡券兌換1杯咖啡外，65歲以上長者打1、2劑可獲500元禮券，高雄市籍長者打第3劑可獲700元禮券。

衛生局建議民眾事先到高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統預約，現場亦開放登記接種，數量有限、打完為止。