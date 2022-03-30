趙天麟陪車掃 余宗熹：主委是公共財 真的很好用

民進黨市議員林宛蓉日前宣布不再拚連任，為前鎮、小港區選情投下震撼彈，綠營初選從6搶4，演變成5搶4，因其中1席為婦女保障名額，湧言會新人黃雍琇形同直接進決賽。現任議員陳致中、鄭光峰和新潮流新人黃彥毓、會計師余宗熹要一較高下。立委、湧言會要角趙天麟今天下午陪鎮港選區新人余宗熹車隊掃街，黃彥毓嘆「這種派系針對性相當明顯」，也拉立委林昶佐助陣。綠營初選湧言會、新潮流壁壘分明，幾乎殺紅了眼，敵人的敵人變朋友，選情撲朔迷離。

黃彥毓質疑趙天麟幫余宗熹助選是衝著派系而來，趙天麟說，他實踐自己說過的「黨部主委是公共財」，黨部大門也打開了，黃彥毓沒有提出任何需要他助選的需求。趙也說，黃彥毓當年選黨部主委時，他也投過黃彥毓一票，黃有他的聯繫方式，需要任何助選，他一定會幫忙，「初選就是各展長才，哪有什麼派系，這話題讓它翻頁過去吧！」

趙天麟也說，初選百花齊放，初選結束後共同團結是民進黨優良傳統，助選過程不需要有太多派系思考，例如立委林靜儀先幫湧言會市議員參選人錄音，又陪菊系議員參選人掃街，立委林昶佐也是，正國會余天更是跨派系助陣。

趙天麟說，高雄市自治史上第一次有會計師參選市議員，余宗熹是第一人，專業人才進議會能為高雄財政把關，「為余宗熹做推薦，我感到很有面子，這是民進黨共同的面子」。

余宗熹說，主委是公共財，「我一用再用真的很好用」，他說，趙天麟為他錄音推薦、車隊掃街，之後可能還有站路口拜票，「會用好用滿」。屏東縣長潘孟安、立委余天也錄音助陣，他已邀請到立委林岱樺、市議員陳慧文等人下周來相挺，「還想邀請立委賴瑞隆也助我一臂之力」。