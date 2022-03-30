不論初級還是優級都能領獎勵金 高市原民會推族語認證

高雄市原住民事務委員會為鼓勵族人學習族語，今天發布族語認證獎勵金，通過族語認證者最高可獲得1萬5千元，自4月1日起至4月30日開始受理申請，望透過獎勵制度加強原住民族語言推廣，達到族語教學人才培育及族語傳承效果。

高雄市原民會主委阿布斯表示，近幾年原住民想推廣族語卻缺少族語老師，瀕危語言也缺乏語言傳承人才，族語認證對族人有很多好處，如學生學業上加分、就業如公務人員陞遷取得認證也有相關福利，另外族語保母、族語老師都須通過族語認證，而只要考取中高級以上認證就可取得族語專業講師工作等相關就業機會，獎勵金鼓勵族人學習族語，望達到傳承效果。

高市原民會今舉辦記者會公告族語獎勵金相關要件，並邀請通過110年度第2次原住民族語能力認證測驗「高級」者葛翠怡（拉阿魯哇族語）、顏雪玲（布農族語）及陸富美（多納魯凱語）接受表揚。葛翠怡表示，她因參與師徒制計畫，花費3年時間沈浸式學習拉阿魯哇族語，這次參與族語認證也是對自己的一種期許，很開心能成功獲得高級認證，她希望未來能將從老師身上學到的傳統文化傳承給下一代。

高雄市長陳其邁表示，高雄是擁有完整16個原住民族的城市，希望族語能保存並傳承下去，自上任以來便極力推動原住民族傳統文化工作，在原住民族語復振工作上，更於去年著手研擬族語認證獎勵金要點草案，經費挹注126萬元，並全額補助從初級至優級皆設置獎勵金，希望藉此能激發原住民族人對學習族語的興趣及熱忱。