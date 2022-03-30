屏東鳳梨獲Del Monte通路青睞  簽下600噸外銷訂單

鳳梨正值產季，屏東縣鳳梨生產業者與出口商合作，展現屏東鳳梨的高品質、食品安全保證，獲得全球第一大的鳳梨供應商Del Monte公司的青睞，簽下600噸的訂單，今起封櫃將屏東的鳳梨，銷往日本、香港等國家。

屏東縣長潘孟安今出席封櫃儀式，也體驗鳳梨從清洗到裝箱過程。潘孟安說，屏東是鳳梨產銷火車頭，今年1月1日統計至3月29日止，全台外銷量8597公噸，目前為屏東產季，外銷量占全台9成以上，高達7735公噸，超過去年外銷量1萬2354公噸的6倍以上。

潘孟安說，感謝和新生鮮有限公司採購經理紀奕成引進全世界最大的鳳梨供應商Del Monte，其講究嚴格的品管，必須具備ISO22000與HACCP雙食安驗證，也代表屏東鳳梨達到的里程碑，屏東鳳梨躍上國際，發光發熱。

農業處指出，Del Monte公司是1886年成立水果公司與Dole、Chiquita、Fyffes並稱國際四大水果公司。Del Monte為現今全球最領先跨國鳳梨供應商，對跨國供應鏈管理嚴格。

農業處長鄭永裕說，屏東縣鳳梨生產業者透過台灣出口商與Del Monte公司接軌，為台灣水果首次打入的供應鏈，藉此通路行銷全世界，提升在地農民生產信心。

農業處指出，屏東鳳梨主要產期每年2到6月，種植面積約3596公頃，產量約12萬2688公噸。為全台的第一大產區。主要產區從屏北高樹至萬巒等地，農民年年精進栽培管理技術，屏東鳳梨極具內銷及國際競爭力。

農業處表示，此次簽下600公噸的綠菓園農特產品生產合作社，供應TGAP產銷履歷的鳳梨，且每一批都確定符合日本農藥殘留後出貨，取得ISO22000與HACCP雙食安驗證，與台灣出口商合作，順利通過Del Monte的檢核成為合格供應商。