建環島自行車 金門4年10億推亮點計畫3案
金門縣政府提出的「建置金門環島自行車系統」等3項亮點計畫案，獲納入國家公園中、長程計畫與內政部營建署前瞻計畫補助，總計10.17億元，依計畫期程111年至114年推動。
金門縣政府今天新聞稿表示，為營造金門整體觀光發展，縣長楊鎮浯去年底拜會內政部長徐國勇爭取經費，經與行政院、內政部營建署、金門國家公園管理處多次溝通協調後，與金管處共同提出「金門亮點計畫」。
3月17日獲行政院支持納列「建置金門環島自行車系統」、「太武山林間步道系統」，以及「參與動態型戰爭體驗計畫」等3項計畫，由縣府研提相關搭接計畫，以強化金門觀光環境服務設施，改善旅遊環境。
在行政院政務委員張景森邀集下，營建署、金門縣政府與金管處就「金門亮點計畫」各項計畫名稱、內容、經費、執行期程等細節會商。針對3項計畫案達成共識，並納入國家公園中、長程計畫，以及營建署前瞻計畫補助，總計新台幣10.17億元，後續依計畫期程（111年至114年）編列預算推動。
金門縣政府秘書長陳祥麟說，為建構完善全島自行車路網，計畫執行重點包含優化伯玉路自行車及人行步道、設立複合式服務補給站，並配合即將通車的金門大橋，完善大橋兩端自行車接口，打造自行車多元路線，結合當地觀光、旅宿及景點特色。
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