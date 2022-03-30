捐書助弱勢讓你免費玩1年 屏東海生館兒童海洋節做公益

清明4天連假將至，屏東海洋生物博物館4月2至5日推出兒童海洋節，透過繪本故事屋、海洋樂團、親子馬戲、氣球派對、趣味拼圖等活動，引領孩子展開海洋奇幻旅程；館方首次推出「捐舊書，贈年卡」優惠，兒童入館並捐贈2本書籍，可直接升級暢遊海生館一整年的兒童海洋卡，捐書轉賣所得悉數捐贈伊甸基金會做公益，為弱勢孩童盡份心力。

海景公司企劃部經理毛智瑋說，多年來透過館內海洋生物與體驗活動為小朋友打開認識海洋的第一扇窗，讓孩子更了解海洋的奧妙和保育知識，今年兒童海洋節推出有別以往的多元活動，帶領大小朋友進入海洋的無限想像空間，繪本故事屋跟著活潑的珊珊姊姊來場驚奇的海洋歷險記，藉由生動的繪本導讀潛入海洋世界；愛唱跳的孩子可參與熱鬧歡樂的海洋樂團，透過海洋主題角色扮演，搭配耳熟能詳的熱門經典歌曲，零距離舞台互動，用音符帶領進入兒童海洋節的狂想世界。

他說，為讓大小朋友盡情享受海洋盛會，回歸童心，今年除了攜手擅長雜耍特技表演的歡樂聯盟推出逗趣奇幻的「親子馬戲」，以幽默風趣且具高度互動性的表演特色詮釋海洋情境，還邀台灣氣球教父李聖堂帶來獨創的氣球脫口秀，透過造型氣球與笑聲不斷的脫口秀「氣球派對」，還能將造型氣球帶回家；首度推出「迷你解說員」，小朋友可化身頭戴耳麥的解說員，結束後可獲得專屬證書、徽章、紀念照。