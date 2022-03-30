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防清明連假疫情再現港區 台灣港務公司強化查驗
近期國內本土疫情升溫發生多起群聚案件，台灣港務公司表示，考量連假期間人員流動，港務公司董事長李賢義今開連假防疫應變會議，要求強化連假期間旅客防疫措施、港區人員查驗等工作。
港務公司表示，除落實目前商港防疫措施外，高雄港、基隆港人員進港作業時，須備有期限內的PCR或快篩陰性證明才能入港，相關進港措施也將依中央疫情指揮中心及各地衛生單位，視疫情狀況滾動檢討後公布。
李賢義表示，為全力降低清明連假交通人潮帶來的防疫風險，旅運場站最需留意，已要求旅運場站值班人員指引旅客落實進出實聯制登記，旅運場站在旅客進入前執行清消，旅客候船室清消作業頻率每小時1次。當天旅客全數離開後，將深度清消，包括旅客經過及碰觸的場域與動線。
港務公司表示，持續對進出各國際商港港區人員以通行證及實聯制落實管理，也不定期與交通部航港局執行港區防疫巡查，並呼籲港區作業人員儘速施打完整3劑疫苗，以持續維護港區安全。
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