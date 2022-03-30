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「澎湖遊客中心」2.0揭牌 盼成暢遊澎湖首站

中央社 / 澎湖縣30日電

觀光局澎湖國家風景區管理處「澎湖遊客中心」重修後，今天揭牌，期盼在即將開鑼的觀光季，成為暢遊澎湖的首站及最佳去處。

澎湖國家風景區管理處發布新聞稿指出，新重修的「澎湖遊客中心」，今天由楊曜立委辦公室主任段湘玲、澎湖縣政府參議王國裕、旅遊處長陳美齡與澎湖觀光協會理事長陳仁和與澎管處長許宗民等人共同揭幕，並同步展出「夢幻海洋－逢虎澎福」。

許宗民表示，澎湖遊客中心觀光旅遊導覽及諮詢服務系統，使用迄今逾22年，內部展示及服務機能已未能滿足現代使用的需求，為迎合觀光旅遊脈動、增加休閒生活氛圍，提升澎湖整體區域觀光旅遊的服務價值，將「澎湖遊客中心」升級2.0，期盼成為旅行澎湖最重要的充電起點，更能讓遊客在蒞臨澎湖的第一時間欣賞認識到澎湖最真、善、美的海島風情與最詳實的旅遊資訊。

澎管處表示，「澎湖遊客中心」升級2.0，以博物館營展及人本視角設計，融合本土藝術、生活文化、休閒遊憩之新視野，並導入亮點式觀光資源，包括有服務區、休憩區、傳統美食介紹區、四季主題活動區、亮點景緻區、伴手禮展示區、海島文化體驗區等，再加上各式維妙維肖生活文化及聚落場景模型以及新穎、完善的多媒體視聽室等，全方位滿足遊客需求，再造遊客服務新展望、澎湖新地標。

「澎湖遊客中心」即起每日上午8時至下午5時30分開放，配合防疫措施，入內參觀實施實聯制及量測額溫，全程配戴口罩，並全館禁止飲食。

澎湖 國家風景區 口罩

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