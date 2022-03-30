屏縣府開發林邊溪伏流水 1噸2元賣給水公司挹注財政

屏東縣府在縣管河川林邊溪沖積扇扇央區建置1處伏流水示範場，預計今年6月完工，屆時可供應至少每天1萬噸的水量，縣府以1噸2元賣給台水公司，挹注縣府財政、穩定區域屏南地區區域供水，也是全台第一個縣市政府開發伏流水首例。

水利處長江國豐說，伏流水資源開發方式相較於水庫等傳統水利構造物具有對環境生態衝擊較小、水質透過地層介質過濾潔淨、豐枯水期皆能穩定取得水源量、施工期間短、建造經費較低、具永續性等特點，是未來多元水資源開發技術的發展方向。

江國豐說，縣府委託專業廠商針對縣內伏流水資源調查，有五處場址，包括位在新埤鄉建功林邊溪伏流水、九如、里港、佳冬鄉昌隆、萬丹鄉與新園交界甘棠門都有伏流水。縣府在新埤鄉建功林邊溪設置伏流水示範場址，自籌經費1.2億元，預計今年6月可完工。

江國豐說，除林邊溪外，接下來在九如堤防末端設置第二處伏流水場域，九如場址開發高屏溪水資源，根據調查，高屏溪枯水期有4萬噸、豐水期有7萬噸的水量。之後高鐵特定區開發後，也需要水資源，九如場址未來可提供產業用水。

江國豐說，林邊溪伏流水示範場，可供應每天至少一萬噸的水量，若以一戶4口人，一天所需水量是1噸，屆時可以提供1萬戶民生用水使用。

水利處指出，縣府開發伏流水資源，1噸2元賣給台水公司。林邊溪伏流水示範場域，銜接台水公司林邊淨水場，穩定屏南地區區域供水，包括林邊、東港、新園、琉球、新埤與南州鄉。