高市2萬多座變電箱擾民 議員促設「公共設備儲放空間」

高雄市道路、人行道上約有2萬多座台電變電箱，不少民眾不願住家旁設置變電箱，除了阻礙人行道通行，也憂有安全疑慮。市議員郭建盟表示，市府可擴展公共設施帶，在公園、捷運站等空間，設置「公共設備儲放空間」，降低變電箱對民眾的干擾，在捷運黃線車站可先規畫、施行。副市長林欽榮說，將找台電協商，也在都市規畫、公園改造時優先處理。

高市議會今為都市計畫委員會業務報告、質詢，郭建盟針對全市變電箱提出建言。郭建盟指出，營建署推動的人行道外側公共設施帶相當成功，高市可採都市計畫手段，讓綠樹、停車空間、變電箱等空間有整齊、一致規畫，建議高市都市計畫委員會將這樣的空間延伸到更多的公共空間，包括公園綠地、捷運站、停車場、兒童遊戲場等公共空間，設置「公共設備儲放空間」，讓變電箱有個好的放置地點，也美化市容。

林欽榮表示，今年高市將大規模改造，至少有33座公園就能依照此建議，一併處理變電箱，也會要求工務局先行盤點全市道路上的變電箱，把能夠優先處理的點位都標示出來。林欽榮說，近期聯合醫院前面的改造，本來醫院外有兩座變電箱也因此放進醫院內，醫院外的空間就變得寬敞，「當然也要醫院同意」。

郭建盟指出，過去台電也曾編列2億元經費試辦變電箱地下化，98年在六合路與南華路設置兩處沉水式變壓器地下化，但試辦至今宣告失敗，因變電箱地下化4大難題，包括散熱難、防潮難、搶修難、且地下沼氣對台電維修人員造成呼吸困難等。林欽榮表示，近期台電也推出變電箱美學計畫，市府也能在施作公共建設時先行規畫「公共設備儲放空間」，未來台電、中華電信等單位可租用，租金再回饋給學校、醫院等。