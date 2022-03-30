高市鳳山商圈漸成形 議員促連通道打造地下商圈

高雄市鳳山區將迎來三井LaLaport綜合型商場，預計2026年開幕，加上建軍站和技擊館聯開案、衛武營三連棟等藝文空間，鳳山區發展指日可待。市議員黃捷今建議，橘線衛武營站、鳳山西站和黃線Y18站等站應設連通道，打造地下街商圈。高市副市長林欽榮指出，已先預留用地，將持續溝通、爭取。

高雄市議會今舉行都市計畫委員會業務報告、質詢。黃捷指出，目前市府規畫衛武營站將連通至LaLaport，地下連通道Y18和O10會有小塊，Y18和Y19目前也有機會有連通道，建軍站到鳳山西站應該也要打通、包括O10衛武營站和O11鳳山西站如果能打通，大範圍連通道可形成地下商圈，如台北捷運的地下街商業也十分熱絡。

林欽榮指出， Y18站連通到衛武營藝術園區是確定執行的，Y18站連通道Y19站的部分已經要求捷運局規畫預留。針對Y18站往東延伸至LaLaport的部分會也會預留。目前比較明確的是Y10連通到建軍站、LaLaport的部分一定會先做，此一長條Y18到Y19的部分先預留，但國發會的核定計畫1445億元是可連通到衛武營，但不一定需要連通到Y19。市府會先預留，後續發展成熟後會持續施作。