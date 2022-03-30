清明連假返鄉祭祖、台灣祭音樂湧人潮 屏警交通疏導

清明連假將到來，預估將有大量人車湧入屏東，屏東縣警局交通隊指出，針對公墓周邊加強交通疏導外，也對觀光地區、易壅塞路段及大型活動周邊道路規畫交通疏導措施，民眾返鄉掃墓及出外旅遊，掌握路況。

縣警局交通隊指出，縣內臨近交通旅遊要道及省道公墓有潮州鎮第三公墓、里港鄉第一公墓及新園鄉第一公墓，連假期間掃墓祭祖民眾多，加強公墓區周邊交通疏導，避免民眾掃墓時塞車回堵。位在易壅塞路段台1線旁的石光村及加祿村墓園，也編排疏導勤務警力，勸導、取締台1線違停車輛，民眾掃墓祭祖，勿違規停車，影響他人行車安全。

因應南下旅遊車潮，視車流狀況於台１線實施調撥車道及沿山公路（縣道185）分流措施，請民眾配合現場員警指揮，小心行駛。

連假期間，縣府在4月1日至4月3日墾丁大灣遊憩區舉辦的「台灣祭」音樂會，維持會場周邊交通順暢，4月1日起至4月4日止，每天晚上18至22時實施墾丁大街「人車分流」疏導措施，墾丁大街改為行人徒步區，南北向車輛一律行駛大灣路。

交通隊指出，考量過去音樂祭所帶來的人潮與車潮，衍生交通問題層出不窮，影響交通秩序，為保障民眾的行車安全及維持交通秩序，警方在清明連假會同環保局、監理站稽查人員在通往恆春半島主要幹道台26線及墾丁大街南端設攔查點，加強聯合稽查，嚴格取締酒駕、飆車及非法改裝車輛。