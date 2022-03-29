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金門優秀青年表揚57人獲獎 楊鎮浯說與青年站在一起

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣今天舉辦青年節優秀青年表揚大會，金門縣府觀光處的楊育菡獲社會優秀青年的殊榮。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今天舉辦青年節優秀青年表揚大會，金門縣府觀光處的楊育菡獲社會優秀青年的殊榮。記者蔡家蓁／攝影

今天是青年節，金門縣舉辦青年節優秀青年表揚大會，共計有57位社會優秀青年及學校學生優秀青年獲獎，金門縣長楊鎮浯表示，縣府對於青年的責任，就是創造有善環境及打造好平台，提供青年協助及輔導，讓青年發光發熱、展現熱情熱血，落實青年政策。

這項慶祝青年節表揚優秀青年大會活動於今天下午2點，假縣府多媒體簡報室舉行，共有社會優秀青年27位、高中職優秀青年12位、國中優秀青年18位，計有57位社會及學生優秀青年獲獎，接受各界首長貴賓的祝賀。

今年的社會優秀青年表揚，由社會處婦幼社工科長李品萱代表金門至台北接受全國表揚。救國團金門縣團委會總幹事李立行表示，李品萱曾督辦前瞻基礎建設計畫核定補助計1億餘元，並佈建托嬰、親子及社會福利資源等，她的服務事蹟及樂業奮鬥心路歷程的成功典範，都是值得青年朋友一起共同學習的榜樣，盼透過每年青年節的選拔，發掘優秀青年，利用這股「善」的力量來幫助青年。

金門縣111年社會優秀青年名單如下：陳家倫、蔡乙民、何紀震、李品萱、李碧燕、楊育菡、李毓玲、陳佳峻、曹立松、李思賢、黃坤龍、洪依帆、莊雅吉、楊紫欣、阮長嘉、王正堯、陳昀、王興政、李依文、楊霈璿、楊逸宣、許浩銘、梁新賢、陳叁奇、洪智健、任奕勳、陳少雍。　

救國團金門縣團委會主委陳金福表示，救國團成立70周年，秉著為青年服務，青年為國家服務宗旨，一直從未改變，希望優秀青年們可以為社會起帶頭作用，讓社會公益活動更深耕落實，生活環境更美好，社會因青年的投入而更和諧健康。

楊鎮浯在致詞表示，黃花崗時代的青年用他們的熱情熱血展現青年的使命，在每一時代青年，因應不同時代變化，將會有不同做法，但青年不變的是熱情及熱血，也是青年朋友獨特的地方。

楊鎮浯指出，縣府對於青年的責任，就是創造有善環境及打造好平台，讓青年可以好好發揮，或許政府機構的做法不一定貼近青年朋友心中所想的，但利用各種機會與青年接近討論，進一步瞭解青年的想法，如此做出的協助，才能貼近青年朋友需求。

在表揚活動後，楊鎮浯也率社會處、教育處、建設處、文化局的處局首長與優秀青年學生舉行座談，青年以所學相關領域，透過面對面溝通，瞭解對縣政現況，以及未來縣政發展提出最好建言。

金門縣今天舉辦青年節優秀青年表揚大會，金門縣消防局大隊長陳叁奇（右四）獲獎，其連襟金城鎮長李誠智（右二）邀鄉鎮長上台一起見證合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今天舉辦青年節優秀青年表揚大會，金門縣消防局大隊長陳叁奇（右四）獲獎，其連襟金城鎮長李誠智（右二）邀鄉鎮長上台一起見證合影。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣團委會主委陳金福表示，希望優秀青年們可以為社會起帶頭作用，讓社會公益活動更深耕落實。 記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣團委會主委陳金福表示，希望優秀青年們可以為社會起帶頭作用，讓社會公益活動更深耕落實。 記者蔡家蓁／攝影
金門縣今天舉辦青年節優秀青年表揚大會，家長都到場陪同獲獎的學生合影，分享榮耀。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今天舉辦青年節優秀青年表揚大會，家長都到場陪同獲獎的學生合影，分享榮耀。記者蔡家蓁／攝影

青年 金門 楊鎮浯

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